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    Philips Fidelio

    X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar

    X3/00
    Fidelio
    Genel Derecelendirme / 5
    9 Ödüller
    Fidelio
    • Konser salonu kulaklarınızda Konser salonu kulaklarınızda Konser salonu kulaklarınızda
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      Philips Fidelio X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar

      X3/00
      Genel Derecelendirme / 5
      9 Ödüller

      Konser salonu kulaklarınızda

      Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Fidelio X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar

      Konser salonu kulaklarınızda

      Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün

      Konser salonu kulaklarınızda

      Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Fidelio X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar

      Konser salonu kulaklarınızda

      Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün

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        X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar

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        Konser salonu kulaklarınızda

        Audiophile'ler için tasarlandı

        • Geniş, doğal ses alanı
        • Tüy hafifliğinde konfor
        • Kaliteli deri/metal yüzey
        • Sökülebilir 3 m kablo
        Olağanüstü performans için geliştirildi

        Olağanüstü performans için geliştirildi

        Philips Fidelio X3 kulaklıklar , rezonansı ve titreşimi azaltan çift katmanlı kulaklık modüllerine sahiptir. Neodimyum sürücüler, kulağınızın doğal geometrisine uyum sağlayarak yüksek frekanslarda ideal netlik sağlamak üzere 15 derece eğimle üretilmiştir. Zengin detaylarla kusursuz performans sunar.

        Müziğin tutkusunu hissedin. Kaliteli tasarım

        Müziğin tutkusunu hissedin. Kaliteli tasarım

        Bu kulak üstü kulaklıklar kusursuz ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz rahattır. Hafif ve yumuşak iç kafa bandı kulağa göre kusursuz şekilde ayarlanabilir. Dış kafa bandı kulaklığa güven sağlayan bir ağırlık katarken hafızalı köpüğe sahip, tüy kadar hafif kulak kapağı yastıkları mükemmel bir uyum sunar. Uzun süre müzik dinlemek için idealdir.

        Arkası açık tasarım. Geniş ve doğal ses çıkışı

        Arkası açık tasarım. Geniş ve doğal ses çıkışı

        Arkası açık kulak kapağı tasarımı, akustik olarak şeffaf Kvadrat kulaklık kumaşı ile kaplıdır. Havanın içinde serbest şekilde hareket etmesine izin veren kumaş, diyaframın arkasında biriken hava basıncını azaltarak etkileyici ve derin bir ses sunar.

        Denge sanatı. Mükemmel ayarlanmış 50 mm sürücüler

        Denge sanatı. Mükemmel ayarlanmış 50 mm sürücüler

        50 mm akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlara sahiptir. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar mükemmel şekilde dengeli bir ses sunar. Diğer tonları bastırmayan etkili bir bas sağlar. Orta aralık frekanslar dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar, kusursuz detaylara sahiptir.

        Yüksek Çözünürlüklü Ses. Her ayrıntıyı duyun

        Yüksek Çözünürlüklü Ses. Her ayrıntıyı duyun

        Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.

        Akustik olarak şeffaf Kvadrat kumaş

        Akustik olarak şeffaf Kvadrat kumaş

        Bu üst düzey kulak üstü kulaklıklar, sade ve şık tasarımıyla bir önceki efsanevi model Fidelio X2'nin önüne geçiyor. Metal çerçevenin koyu satin yüzeyi, kulak kapaklarını kaplayan siyah renkteki dayanıklı Kvadrat kumaş üzerinde süzülüyor gibi görünüyor.

        Sorumlu şekilde tedarik edilmiş gösterişli Muirhead deri

        Sorumlu şekilde tedarik edilmiş gösterişli Muirhead deri

        Dış ve iç kafa bandını kaplayan İrlanda'ya özgü siyah Muirhead deri, sürdürülebilir ve etik şekilde tedarik edilir. Yumuşak ve dokulu bu yüksek performanslı deri, kulaklığa sofistike bir dokunuş katar.

        Her kaynaktan özgün ses

        En sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Ürünle birlikte gelen kablonun 6,3-3,5 mm jak adaptörü sayesinde kulaklığı hem akıllı cihazınızda hem de evinizde kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3 mm adaptör
          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          sökülebilir Oksijen içermeyen kablo (3 m)

        • Ses

          Bozulma
          < %0,1 THD
          Diyafram
          LMC
          Hoparlör çapı
          50 mm
          Hassasiyet
          1 mW'de 100 dB
          Maksimum güç girişi
          500 mW
          Empedans
          30 Ohm
          Frekans tepkisi
          5 - 40 000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Akustik sistem
          Açık
          Tip
          dinamik

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10278 1
          Derinlik
          12,2  cm
          Brüt ağırlık
          1.35  kg
          Yükseklik
          31  cm
          Net ağırlık
          0,435  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,915  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          24,5  cm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 10278 8
          Ambalaj sayısı
          2
          Brüt ağırlık
          3,18  kg
          Yükseklik
          31  cm
          Uzunluk
          26,5  cm
          Net ağırlık
          0,87  kg
          Dara ağırlığı
          2,31  kg
          Genişlik
          25,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          11  cm
          Yükseklik
          23  cm
          Ağırlık
          0,38  kg
          Genişlik
          19  cm

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