Konser salonu kulaklarınızda

Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün