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Konser salonu kulaklarınızda
Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konser salonu kulaklarınızda
Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün
Konser salonu kulaklarınızda
Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konser salonu kulaklarınızda
Şarkıcının nefesinden enstrümanda gezinen parmakların sesine kadar her şeyi duyun. Çok yüksek kalitede ses sunan bu arkası açık kulaklık, hassas ayarlara ve tüy kadar hafif, rahat tasarıma sahiptir. Her taktığınızda şeffaflık ve ayrıntıları yeniden keşfedeceksiniz. Tüm faydaları görün
X3 kablolu kulak üstü arkası açık kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Fidelio X3 kulaklıklar , rezonansı ve titreşimi azaltan çift katmanlı kulaklık modüllerine sahiptir. Neodimyum sürücüler, kulağınızın doğal geometrisine uyum sağlayarak yüksek frekanslarda ideal netlik sağlamak üzere 15 derece eğimle üretilmiştir. Zengin detaylarla kusursuz performans sunar.
Bu kulak üstü kulaklıklar kusursuz ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz rahattır. Hafif ve yumuşak iç kafa bandı kulağa göre kusursuz şekilde ayarlanabilir. Dış kafa bandı kulaklığa güven sağlayan bir ağırlık katarken hafızalı köpüğe sahip, tüy kadar hafif kulak kapağı yastıkları mükemmel bir uyum sunar. Uzun süre müzik dinlemek için idealdir.
Arkası açık kulak kapağı tasarımı, akustik olarak şeffaf Kvadrat kulaklık kumaşı ile kaplıdır. Havanın içinde serbest şekilde hareket etmesine izin veren kumaş, diyaframın arkasında biriken hava basıncını azaltarak etkileyici ve derin bir ses sunar.
50 mm akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlara sahiptir. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar mükemmel şekilde dengeli bir ses sunar. Diğer tonları bastırmayan etkili bir bas sağlar. Orta aralık frekanslar dolgun ve nettir. Yüksek frekanslar, kusursuz detaylara sahiptir.
Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.
Bu üst düzey kulak üstü kulaklıklar, sade ve şık tasarımıyla bir önceki efsanevi model Fidelio X2'nin önüne geçiyor. Metal çerçevenin koyu satin yüzeyi, kulak kapaklarını kaplayan siyah renkteki dayanıklı Kvadrat kumaş üzerinde süzülüyor gibi görünüyor.
Dış ve iç kafa bandını kaplayan İrlanda'ya özgü siyah Muirhead deri, sürdürülebilir ve etik şekilde tedarik edilir. Yumuşak ve dokulu bu yüksek performanslı deri, kulaklığa sofistike bir dokunuş katar.
En sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Ürünle birlikte gelen kablonun 6,3-3,5 mm jak adaptörü sayesinde kulaklığı hem akıllı cihazınızda hem de evinizde kullanabilirsiniz.
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