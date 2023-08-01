Rahat ve temiz bir tıraş
Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rahat ve temiz bir tıraş
Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün
Rahat ve temiz bir tıraş
Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rahat ve temiz bir tıraş
Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün
Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi
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Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde rahatça keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Rahat bir kuru tıraş tercih edebilir veya jel ya da köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
Hareketli başlıklar cildinize eşit düzeyde temas edebilmek amacıyla dört yönde serbestçe hareket ederek cildinizi çizik ve kesiklere karşı korur.
Tıraş bıçaklarımız paslanmaya karşı dayanıklı, yabancı maddeleri önlemek ve cildinizi korumak için cerrahi sınıf hipoalerjenik çelikten yapılmıştır.
Hassas düzeltici ile bıyığınıza ve favorilerinize ince dokunuşlar yaparak stilinizi tamamlayın.
Sadece bir saat içinde dayanıklı NiMH pil yaklaşık 15 tıraş için tamamen şarj olur. Aceleniz mi var? 5 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterli güç sağlar.
Tıraş makinesinin başlığı, tek bir düğmeye dokunularak kolayca açılır ve suyun altında durulanabilir.
Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.
Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.
Aceleniz mi var? Bir tam tıraş için tıraş makinenizi beş dakika şarj etmeniz yeterlidir.
Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz
Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.
Aksesuarlar
Güç
Tasarım
Servis
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Cilt Koruma teknolojisi
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