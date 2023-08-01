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    Shaver 3000X Series

    Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

    X3063/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Rahat ve temiz bir tıraş Rahat ve temiz bir tıraş Rahat ve temiz bir tıraş
      -{discount-value}

      Shaver 3000X Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      X3063/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün

      Shaver 3000X Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      Rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün

      Rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün

      Shaver 3000X Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

      Rahat ve temiz bir tıraş

      Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlar. Kendiliğinden bilenen 27 ComfortCut bıçağı, ıslak ve kuru kullanımı ve hassas düzelticisiyle tıraş makinesinin kullanımını kolaylaştırarak en iyi yardımcınız olur. Tüm faydaları görün

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        Shaver 3000X Series

        Shaver 3000X Series

        Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

        - {discount-value}

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        Rahat ve temiz bir tıraş

        SkinProtect Teknolojisi ile

        • ComfortCut Bıçakları
        • Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi
        • Islak ve Kuru Tıraş
        • 3D Hareketli Tıraş Başlıkları
        Rahat ve temiz bir tıraş için ComfortCut Bıçaklar

        Rahat ve temiz bir tıraş için ComfortCut Bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçak, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde rahatça keserek her seferinde pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.

        Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

        Lavaboda veya duşta ıslak ve kuru tıraş

        Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Rahat bir kuru tıraş tercih edebilir veya jel ya da köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

        4D Esnek Başlıklar, yüzünüzün şekline uyum sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi sunar

        4D Esnek Başlıklar, yüzünüzün şekline uyum sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi sunar

        Hareketli başlıklar cildinize eşit düzeyde temas edebilmek amacıyla dört yönde serbestçe hareket ederek cildinizi çizik ve kesiklere karşı korur.

        Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

        Paslanma Önleyici Tıraş Sistemi cildinize özen gösterir

        Tıraş bıçaklarımız paslanmaya karşı dayanıklı, yabancı maddeleri önlemek ve cildinizi korumak için cerrahi sınıf hipoalerjenik çelikten yapılmıştır.

        Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

        Bıyık ve favorileriniz için hassas düzeltici

        Hassas düzeltici ile bıyığınıza ve favorilerinize ince dokunuşlar yaparak stilinizi tamamlayın.

        1 saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        1 saatlik şarjla 45 dakika kablosuz tıraş

        Sadece bir saat içinde dayanıklı NiMH pil yaklaşık 15 tıraş için tamamen şarj olur. Aceleniz mi var? 5 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterli güç sağlar.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Tıraş makinesinin başlığı, tek bir düğmeye dokunularak kolayca açılır ve suyun altında durulanabilir.

        Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

        Güvenli bir tıraş için kayma önleyici tutma yeri

        Asla elinizden kaymaz. Ergonomik kauçuk tutma yeri, ıslakken bile güvenli ve rahat bir tutuş sağlar.

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren pil göstergesi

        Ne zaman şarj etmeniz gerektiğini gösteren pil göstergesi

        Şarjınız sizi yarı yolda bırakmasın. Pil göstergesi sayesinde piliniz düşük mü, boş mu yoksa şarj mı oluyor bilirsiniz.

        5 dakikada hızlı şarj, bir tam tıraş için yeterlidir

        5 dakikada hızlı şarj, bir tam tıraş için yeterlidir

        Aceleniz mi var? Bir tam tıraş için tıraş makinenizi beş dakika şarj etmeniz yeterlidir.

        Kullanışlı şarj

        Kullanışlı şarj

        Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz

        Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

        Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

        Bu tıraş makinesinin ambalajı plastik içermez ve %90 geri dönüşüm malzemesinden üretilmiştir. Bıçak üretim tesisimiz ise %100 yenilenebilir elektrik kullanır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Koruyucu kapak
          Hassas düzeltici dahildir
          Evet

        • Güç

          Pil Tipi
          NiMH
          Çalışma süresi
          45 dakika / 15 tıraş
          Hızlı şarj
          Evet, 5 dakika
          Şarj süresi
          1 saatte tam şarj

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutma yeri
          Renk
          Gök Mavisi

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin

        • Tıraş Performansı

          Yüz hatlarına uyum
          3D Esnek Başlıklar
          Tıraş sistemi
          • ComfortCut Bıçak Sistemi
          • Kendiliğinden bilenen 27 bıçak
          • 55.000 kesim/dakika

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Islak veya kuru tıraş
          Ekran
          Şarj göstergesi
          Temizleme
          • Tek dokunuşla açılır
          • Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          Sadece kordonsuz kullanılır
          Su geçirmez
          • Su geçirmez IPX7
          • Duşta kullanılabilir

        • Cilt Koruma teknolojisi

          Cilt Koruması
          Korozyon (Paslanma) Önleyici Tıraş Sistemi

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