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    Philips Fidelio

    Kulaklıklar

    X2HR/00
    Fidelio
    Genel Derecelendirme / 5
    Fidelio
    • Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
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      Philips Fidelio Kulaklıklar

      X2HR/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

      Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Fidelio Kulaklıklar

      Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

      Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

      Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Fidelio Kulaklıklar

      Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

      Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Kulaklıklar

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        Toplam:

        Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses

        • Yüksek çözünürlüklü ses
        • Kulak üstü
        • Hafızalı köpükten lüks yastıklar
        Geniş ve hassas ses aralığı için güçlü 50 mm neodimyum sürücüler

        Geniş ve hassas ses aralığı için güçlü 50 mm neodimyum sürücüler

        Her bir hoparlör özenle seçilmiş, ayarlanmış ve test edildikten sonra en ayrıntılı doğal sesi sağlayacak şekilde eşleştirilmiştir. 50 mm sürücüler, müziğinizin tüm dinamiklerini aslına uygun şekilde üretmek ve dengeli net bas, şeffaf orta aralıkta sesler ve üstün kaliteli yüksek frekanslar ortaya çıkarmak için güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır.

        Son derece yüksek ses çözünürlüğü için akustik arkası açık mimari

        Son derece yüksek ses çözünürlüğü için akustik arkası açık mimari

        Akustik arkası açık mimari sürücünün arka kısmında biriken hava basıncını ortadan kaldırarak, diyaframa önemli miktarda hareket imkanı sağlar, ses saydamlığını büyük oranda artırır ve genişletilmiş yüksek frekansları yumuşatır.

        Katmanlı hareket kontrolü diyaframı hassas ses sunar

        Katmanlı hareket kontrolü diyaframı hassas ses sunar

        Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüleri, bir durdurma jeli katmanı kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Bu katmanlar esnek bir sınır oluşturur ve jelle birlikte fazla frekansları emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Sonuç olarak yüksek frekanslı sesler daha dengeli, doğal ve iyi ayarlanmış bir aralıkta duyulur.

        Eğimli sürücüler kulağınıza oturarak ses yansımasını en aza indirir

        Eğimli sürücüler kulağınıza oturarak ses yansımasını en aza indirir

        15 derece eğimli şekilde üretilen kulaklık modülleri, kulağınızın doğal geometrisine uyum sağlayarak hassas ve dış etkilerden arındırılmış ses performansının keyfini çıkarmanıza imkan tanır. Doğrudan kulağınıza yönlendirilen ses sinyalleri, dinamik ve aslına uygun bir dinleme deneyimi sunar.

        Mükemmel uyum için kendinden ayarlı, hava alabilen 3D gözenekli salıncak

        Mükemmel uyum için kendinden ayarlı, hava alabilen 3D gözenekli salıncak

        Kendinden ayarlı hafif salıncağın 3D hava gözenekleri, sadece kulağınızın hava almasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda esnek yapısıyla kulaklığın her zaman mükemmel şekilde oturmasına yardımcı olur.

        Nefes alabilen kadife yastıklar, basınç ve sıcaklığın giderilmesine yardımcı olur

        Nefes alabilen kadife yastıklar, basınç ve sıcaklığın giderilmesine yardımcı olur

        Philips Fidelio X2HR'ın tasarımına her bir malzemeyi işlevine uygun ve ergonomik konfor sağlayacak şekilde özenle seçerek başladık. Lüks hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları yüksek nefes alabilirliğe ve optimize edilmiş yoğunluğa sahip kadife malzemeyle bir araya getirildiğinde, uzun süreli konfor için basıncı ve sıcaklığı azaltan mükemmel bir kulaklık ortaya çıktı.

        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

        Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.

        Kablo karışmasını önlemek için özel kablo yönetim klipsi

        Kablo karışmasını önlemek için özel kablo yönetim klipsi

        Ses netliği için geliştirilen çift katmanlı kulaklık modülleri

        Philips Fidelio X2HR'ın çift katmanlı kulaklık modülleri rezonansı ve titreşimi azaltarak sesleri aslına sadık ve hiçbir ayrıntıdan ödün vermeden duymanızı sağlar. Sağlam, katmanlı yapı dayanıklılık sağlarken X2HR'yi evinizde ideal müzik arkadaşınız haline getirir.

        Uzun süreli kullanım için en kaliteli hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları

        Fidelio X2HR'da kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve gelişmiş ses performansı sağlamak üzere özenle seçildi. Hafızalı köpükten üretilen, nefes alabilen lüks kulak yastıkları optimum ergonomik uyum için tasarlandı. Kulağınızın şekline mükemmel uyan köpük, bas sesleri dışarı geçirmez ve ortam seslerini dışarıda bırakır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Diyafram
          LMC
          Frekans tepkisi
          5 - 40 000  Hz
          Empedans
          30 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          500 mW
          Hassasiyet
          1 mW'de 100 dB
          Hoparlör çapı
          50 mm
          Bozulma
          < %0,1 THD
          Tip
          dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          sökülebilir Oksijen içermeyen kablo (3 m)

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3 mm adaptör
          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,15  kg
          GTIN
          1 69 51613 99201 9
          Yükseklik
          31  cm
          Uzunluk
          26,5  cm
          Net ağırlık
          0,87  kg
          Ambalaj sayısı
          2
          Dara ağırlığı
          1,28  kg
          Genişlik
          25,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          12  cm
          EAN
          69 51613 99201 2
          Brüt ağırlık
          0,91  kg
          Yükseklik
          32  cm
          Net ağırlık
          0,435  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,475  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          24  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          11  cm
          Yükseklik
          23  cm
          Ağırlık
          0,38  kg
          Genişlik
          19  cm

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