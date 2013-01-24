Katmanlı hareket kontrolü diyaframı hassas ses sunar

Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüleri, bir durdurma jeli katmanı kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Bu katmanlar esnek bir sınır oluşturur ve jelle birlikte fazla frekansları emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Sonuç olarak yüksek frekanslı sesler daha dengeli, doğal ve iyi ayarlanmış bir aralıkta duyulur.