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Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinizin konforunda yüksek çözünürlüklü ses
Fidelio X2HR kulaklıkların mükemmel ses özelliği sayesinde, kendi evinizin konforunda kusursuz bir dinleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Dinleme deneyiminiz için özel olarak geliştirilen kaliteli ses ve özel tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Her bir hoparlör özenle seçilmiş, ayarlanmış ve test edildikten sonra en ayrıntılı doğal sesi sağlayacak şekilde eşleştirilmiştir. 50 mm sürücüler, müziğinizin tüm dinamiklerini aslına uygun şekilde üretmek ve dengeli net bas, şeffaf orta aralıkta sesler ve üstün kaliteli yüksek frekanslar ortaya çıkarmak için güçlü neodimyum mıknatıslar kullanır.
Akustik arkası açık mimari sürücünün arka kısmında biriken hava basıncını ortadan kaldırarak, diyaframa önemli miktarda hareket imkanı sağlar, ses saydamlığını büyük oranda artırır ve genişletilmiş yüksek frekansları yumuşatır.
Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüleri, bir durdurma jeli katmanı kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Bu katmanlar esnek bir sınır oluşturur ve jelle birlikte fazla frekansları emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Sonuç olarak yüksek frekanslı sesler daha dengeli, doğal ve iyi ayarlanmış bir aralıkta duyulur.
15 derece eğimli şekilde üretilen kulaklık modülleri, kulağınızın doğal geometrisine uyum sağlayarak hassas ve dış etkilerden arındırılmış ses performansının keyfini çıkarmanıza imkan tanır. Doğrudan kulağınıza yönlendirilen ses sinyalleri, dinamik ve aslına uygun bir dinleme deneyimi sunar.
Kendinden ayarlı hafif salıncağın 3D hava gözenekleri, sadece kulağınızın hava almasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda esnek yapısıyla kulaklığın her zaman mükemmel şekilde oturmasına yardımcı olur.
Philips Fidelio X2HR'ın tasarımına her bir malzemeyi işlevine uygun ve ergonomik konfor sağlayacak şekilde özenle seçerek başladık. Lüks hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları yüksek nefes alabilirliğe ve optimize edilmiş yoğunluğa sahip kadife malzemeyle bir araya getirildiğinde, uzun süreli konfor için basıncı ve sıcaklığı azaltan mükemmel bir kulaklık ortaya çıktı.
Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.
Philips Fidelio X2HR'ın çift katmanlı kulaklık modülleri rezonansı ve titreşimi azaltarak sesleri aslına sadık ve hiçbir ayrıntıdan ödün vermeden duymanızı sağlar. Sağlam, katmanlı yapı dayanıklılık sağlarken X2HR'yi evinizde ideal müzik arkadaşınız haline getirir.
Fidelio X2HR'da kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve gelişmiş ses performansı sağlamak üzere özenle seçildi. Hafızalı köpükten üretilen, nefes alabilen lüks kulak yastıkları optimum ergonomik uyum için tasarlandı. Kulağınızın şekline mükemmel uyan köpük, bas sesleri dışarı geçirmez ve ortam seslerini dışarıda bırakır.
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