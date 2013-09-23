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    iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

    TCI360/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin
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      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      TCI360/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin

      iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin

      iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin

      iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

      iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin

      iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün

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        iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

        iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

        Toplam:

        iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin

        • 30 pinli konektör
        • 20 W
        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        iPod/iPhone'unuzu kılıfındayken bile bağlayın

        iPod/iPhone'unuzu kılıfındayken bile bağlayın

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı bağlantı istasyonu portuna, özel adaptör gerektirmeden iPod veya iPhone cihazlarınızı takabilirsiniz. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Ne için
          • iPhone 4S
          • iPhone 4
          • iPhone 3GS
          • iPhone 3G
          • iPhone

        • iPod uyumluluğu

          Ne için
          • 4. nesil iPod touch
          • 3. nesil iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • iPod touch 1. nesil
          • iPod classic
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod mini

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPhone Şarj Etme
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • Oynatma ve Duraklatma

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2
          Ana Hoparlör
          Bas Refleks Hoparlör Sistemi

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital
          Ekran Tipi
          LED
          Renkli arka ışık
          Sarı

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Güç

          Şebeke elektriği
          EVET
          Güç kaynağı
          • 100-240V
          • 50/60 Hz

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          216 x 112 x 102  mm
          Ağırlık
          0,68  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          321 x 155 x 172 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,16  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Garanti
          Garanti belgesi

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