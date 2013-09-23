iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin
iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin
iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün
iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin
iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod/iPhone cihazınızdan mükemmel müzik dinleyin
iPod/iPhone cihazınızdaki müzik bu Philips Docking sisteminden mükemmel şekilde yayınlanır. iPod/iPhone cihazınızı kılıfından çıkarmadan takın ve bas reflex hoparlörün keyfini çıkarın. Üstelik, cihazını çalarken şarj edebilirsiniz Tüm faydaları görün
iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
Toplam:
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı bağlantı istasyonu portuna, özel adaptör gerektirmeden iPod veya iPhone cihazlarınızı takabilirsiniz. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmayacak.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
Müzik Çalma
Ses
Hoparlörler
Kullanılabilirlik
Bağlantı
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar