Şarj kutusu ile 12 saate kadar oynatma süresi sunar

Tek şarjla 3 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu tamamen şarj ettiğinizde bu süreye ek olarak kulaklığınızı birkaç kez şarj edebilir ve 9 saat daha kullanım süresi elde edersiniz. Şarj etmeniz gerektiğinde kulaklıkları kutusuna koymanız yeterlidir. Kulaklıkların tamamen şarj olması 2 saat sürer.