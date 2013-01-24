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    Kablosuz Kulaklık

    TAUT102BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin için yapıldı Sizin için yapıldı Sizin için yapıldı
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      Kablosuz Kulaklık

      TAUT102BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin için yapıldı

      Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Sizin için yapıldı

      Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Sizin için yapıldı

      Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulaklık

      Sizin için yapıldı

      Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Sizin için yapıldı

        • 6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Bluetooth®
        • Siyah

        Şarj kutusu ile 12 saate kadar oynatma süresi sunar

        Tek şarjla 3 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu tamamen şarj ettiğinizde bu süreye ek olarak kulaklığınızı birkaç kez şarj edebilir ve 9 saat daha kullanım süresi elde edersiniz. Şarj etmeniz gerektiğinde kulaklıkları kutusuna koymanız yeterlidir. Kulaklıkların tamamen şarj olması 2 saat sürer.

        Küçük kulaklık tasarımı.

        Rahat ve hafif tasarımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel şekilde dinleyebilirsiniz.

        6 mm neodimyum akustik sürücüler. Mükemmel ses, güçlü bas

        6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Çalmakta olan parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, aramalarda sesin net olmasını sağlar.

        Düğmeye iki kez bastığınızda telefonunuzun sesli asistanı etkinleşir

        Düğmeye iki kez basarak telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirin. Bir sonraki oynatma listenizi oluşturmak, arkadaşlarınızı aramak veya onlara mesaj göndermek, hava durumuna bakmak ve daha fazlası için Siri veya Google Asistan'ı kullanın.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Bu kulaklık, kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.

        Üç farklı boydaki kulaklık uçları, kulağınıza kusursuz biçimde uymasını sağlar.

        Değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınızın içine en iyi şekilde yerleştirebilir ve hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

        Küçük şarj kutusu. Kulaklığınızı cebinizde birden çok kez şarj etme olanağı.

        Mükemmel taşınabilirlik sunan şarj kutusu sayesinde bu kulaklık sizi asla yarı yolda bırakmaz.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • Eller serbest
          • HFP
          • HSP
          • AVRCP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          10'a kadar  m

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          2,7  cm
          Genişlik
          5,3  cm
          Derinlik
          3,57  cm
          Ağırlık
          0,0296  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,085  kg
          Net ağırlık
          0,053  kg
          Dara ağırlığı
          0,032  kg
          EAN
          48 95229 10046 6

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          24  cm
          Yükseklik
          24,5  cm
          Brüt ağırlık
          2,95  kg
          Dara ağırlığı
          1,678  kg
          GTIN
          1 48 95229 10046 3
          Net ağırlık
          1,272  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          19  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          11,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,32  kg
          Dara ağırlığı
          0,161  kg
          GTIN
          2 48 95229 10046 0
          Net ağırlık
          0,159  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet
          Kulak kapakları
          3 Boy

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Aramayı Tutma
          • Çağrıyı Reddet
          • 2 arama arasında geçiş

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Müzik çalma süresi
          3+9  saat
          Bekleme süresi
          50 sa
          Konuşma süresi
          2,5 sa
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          6 mm

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