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Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin için yapıldı
Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Sizin için yapıldı
Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin için yapıldı
Sevdiğiniz müziği dinlerken konfordan ödün vermeyin. Bu kulak içi kulaklık tamamen kablosuz özgürlük sunar, ayrıca kulağınıza tam oturan bir tasarıma sahiptir. Cep ve çantalara mükemmel bir şekilde sığan küçük şarj kutusuyla 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tek şarjla 3 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu tamamen şarj ettiğinizde bu süreye ek olarak kulaklığınızı birkaç kez şarj edebilir ve 9 saat daha kullanım süresi elde edersiniz. Şarj etmeniz gerektiğinde kulaklıkları kutusuna koymanız yeterlidir. Kulaklıkların tamamen şarj olması 2 saat sürer.
Rahat ve hafif tasarımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel şekilde dinleyebilirsiniz.
6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.
Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Çalmakta olan parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, aramalarda sesin net olmasını sağlar.
Düğmeye iki kez basarak telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirin. Bir sonraki oynatma listenizi oluşturmak, arkadaşlarınızı aramak veya onlara mesaj göndermek, hava durumuna bakmak ve daha fazlası için Siri veya Google Asistan'ı kullanın.
Bu kulaklık, kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.
Değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınızın içine en iyi şekilde yerleştirebilir ve hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
Mükemmel taşınabilirlik sunan şarj kutusu sayesinde bu kulaklık sizi asla yarı yolda bırakmaz.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
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