Üstün sesin keyfini çıkarın

Olağanüstü çalma listeleri. En yeni podcast'ler. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Kulaklık başlıkları ise düz bir şekilde katlanır. Gün boyu kullanabilmeniz için 11 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün