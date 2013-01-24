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Sizin zamanınız geldi
Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin zamanınız geldi
Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Sizin zamanınız geldi
Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin zamanınız geldi
Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Toplam:
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.
Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, konuşmak istediğinizde sesin net olmasını sağlar.
Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda taşıyın.
Kablo üzerinde uzaktan kumanda, aramaya yanıt vermeyi veya parçalarınızı duraklatmayı kolaylaştırır. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon konuşma sırasında sesin net olmasını sağlar.
Yalnızca 195 g ağırlığa sahip olan bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, hem gerçek konfor sunar hem de müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Nefes alabilen, yumuşak yastıklar uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.
Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım.
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
UPC