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    Mikrofonlu kulaklık

    TAUE101WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bas Ses Bas Ses Bas Ses
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      NULL Mikrofonlu kulaklık

      TAUE101WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Bas Ses

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

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        Bas Ses

        daha güçlü bir ses için

        • 14,2 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık
        Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.

        Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

        Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.

        Neodimyum hoparlör sürücüleri saf dengeli ses sağlar

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,2  m

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          5  mW
          Hassasiyet
          106  dB
          Hoparlör çapı
          14,2  mm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,55  kg
          GTIN
          2 48 95229 10057 6
          Yükseklik
          11,7  cm
          Uzunluk
          31  cm
          Net ağırlık
          1,44  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,11  kg
          Genişlik
          16,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          6,8  kg
          GTIN
          1 48 95229 10057 9
          Yükseklik
          26  cm
          Uzunluk
          34,7  cm
          Net ağırlık
          5,76  kg
          Ambalaj sayısı
          96
          Dara ağırlığı
          1,04  kg
          Genişlik
          32,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          48 95229 10057 2
          Brüt ağırlık
          0,0757  kg
          Yükseklik
          17,1  cm
          Net ağırlık
          0,06  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,0157  kg
          Genişlik
          5  cm

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          0  cm
          Derinlik
          2,1  cm
          Yükseklik
          14,6  cm
          Ağırlık
          0,0654  kg
          Genişlik
          4,9  cm

        • UPC

          UPC
          8 40063 20034 0

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