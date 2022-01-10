Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.
Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.
Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.
Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin müziğiniz. Sizin tarzınız.
Hibrit aktif gürültü önleme özelliğine sahip bu True wireless kulaklıklar, arka plan gürültüsünü gidererek size istediğiniz net ses kalitesini ve iyi bası verir. Rahat bir uyum, IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklılık ve kılıf ile 29 saat oynatma süresinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
Bu True wireless kulaklıklar sadece mükemmel görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanızı da sağlar. Gelişmiş hibrit aktif gürültü önleme (ANC), istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu etrafınızdaki dünyayı duymanızı sağlar.
Hareket halinde. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin, mükemmel şekilde ayarlanmış 12 mm neodimyum sürücüler her parça, oynatma listesi ve aramada net ses ve güçlü bas sunar.
Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza oturarak mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Hokey sopası şeklindeki tasarımı, kulaklıkları güvende tutar.
Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.
Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
Bu true wireless kulaklık, IPX4 derecesi sayesinde her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
Fazla mesai mi yapıyorsunuz? Bu kulaklıklar size ayak uydurabilir. ANC kapalıyken 9 saat, ANC açıkken ise 6 saat oynatma süresi elde edersiniz. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir şarj kutusu size ANC kapalıyken 20 saat, ANC açıkken ise 15 saat daha oynatma süresi sağlar.
Ses
ANC özellikleri
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Boyutlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
UPC
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