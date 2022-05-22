Kristal netliğinde aramalar için 2x2 mikrofon

Bu kulaklıklar, size harika bir arama netliği sağlamak için çift mikrofonlu, gürültü önleyici bir algoritmaya sahiptir. Başlıklardaki doğru oluşturan iki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltır, böylece birbirinizi net bir şekilde duyabilirsiniz. Her seferinde net bir iletişim kurun!