Hiçbir ritmi kaçırmayın.
10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir ritmi kaçırmayın.
10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Hiçbir ritmi kaçırmayın.
10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hiçbir ritmi kaçırmayın.
10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
Bu kulaklıklar, duymak istemediğiniz gürültüleri filtreleyen Hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahiptir. Farkındalık Modu, ihtiyacınız olduğunda dış seslerin duyulmasına izin verebilmenizi sağlar. En sevdiğiniz sesleri keyifle dinlemenin mükemmel yolu!
Bu kulaklıklar, size harika bir arama netliği sağlamak için çift mikrofonlu, gürültü önleyici bir algoritmaya sahiptir. Başlıklardaki doğru oluşturan iki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltır, böylece birbirinizi net bir şekilde duyabilirsiniz. Her seferinde net bir iletişim kurun!
Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık ucuyla gerçek konforun keyfini çıkarın.
IPX4 derecesi ve güçlü 10 mm sürücüler, her türlü hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar! Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur veya ter performansta sorun oluşturmaz, bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmeniz gerekmez.
Bu USB-C şarj kutusu size gerçek gücü küçük boyutlarla sunar. En küçük cebe bile sığan bir kutudan tam bir gün dinleme imkanınız olur. Bu özellik, bu kulaklıkları gün boyunca hareket halinde olanlar için mükemmel hale getirir.
Gününüz ne kadar uzun sürerse sürsün, bu kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. ANC kapalı ve ANC açıkken bir çift tam şarjlı kulaklıktan sırasıyla 6 veya 5 saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Tam şarjlı bir kutu size sırayla ekstra 20 veya 16 saat verir.
Ses
ANC özellikleri
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Boyutlar
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
UPC
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