2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT4507WT/00
Hiçbir ritmi kaçırmayın.
10 mm sürücülü ve Hibrit Aktif Gürültü Önleme teknolojisine sahip bu True Wireless kulaklıklar, her ses detayını yakalamanızı sağlar. Hokey sopası şeklinde tasarıma sahiptir. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, cep boyutundaki şarj kılıfı ile 24 saat oynatma süresi sunar.
Hibrit Aktif Gürültü Önleme
Net aramalar için 2x2 mikrofon
Cep boyu şarj kutusu
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Bu kulaklıklar, duymak istemediğiniz gürültüleri filtreleyen Hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahiptir. Farkındalık Modu, ihtiyacınız olduğunda dış seslerin duyulmasına izin verebilmenizi sağlar. En sevdiğiniz sesleri keyifle dinlemenin mükemmel yolu!
Bu kulaklıklar, size harika bir arama netliği sağlamak için çift mikrofonlu, gürültü önleyici bir algoritmaya sahiptir. Başlıklardaki doğru oluşturan iki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltır, böylece birbirinizi net bir şekilde duyabilirsiniz. Her seferinde net bir iletişim kurun!
Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık ucuyla gerçek konforun keyfini çıkarın.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.