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    True Wireless Kulaklıklar

    TAT3217BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi
      -{discount-value}

      True Wireless Kulaklıklar

      TAT3217BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi

      Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi

      Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi

      Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi

      Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

        - {discount-value}

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        Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi

        • Zengin ses
        • Net arama kalitesi
        • IPX5 suya dayanıklı
        • 26 saate kadar oynatma süresi
        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Hokey sopası şeklinde tasarıma sahip bu kulaklık, kulak kanallarınıza tam oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Güçlü 10 mm sürücüler sayesinde zengin, canlı seslerin tadını çıkarabilirsiniz. Üç farklı boyda değiştirilebilir yumuşak silikon kulaklık ucu birlikte verilir.

        Net aramalar için 2 dahili ENC mikrofon

        Net aramalar için 2 dahili ENC mikrofon

        ENC, çift mikrofon ve gürültü önleme algoritması sayesinde aramalarda mükemmel netlik sunar. İki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltarak birbirinizi net bir şekilde duymanızı sağlar. Bu True wireless kulaklıkla iletişimde kopukluk yaşamayın!

        Cep boyu USB-C şarj kutusu

        Cep boyu USB-C şarj kutusu

        Bu cep boyu şarj kutusuyla her yerde müzik dinleyin! Tamamen şarj edilmiş kulaklık 6 saat oynatma süresi sunar ve tamamen şarj edilmiş kutu 20 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığı şarj kutusuna 15 dakika koymanız yeterlidir!

        IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX5 derecesi sayesinde hava nasıl olursa olsun müzik dinleyebilirsiniz! Kulaklık suya karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur performansı etkilemez. Bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

        Özel Philips Headphones uygulaması desteği

        Daha fazla bas, daha az tiz. Tonlarınızı kendinize göre ayarlayın! Philips Headphones Uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziği kontrol edin. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır ses stillerini seçin.

        Dokunmatik kontroller. Kolay eşleştirme

        Kulaklıktaki dokunmatik kontroller hayatınızı kolaylaştıracak. Bu kontrollerle müziği duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirebilirsiniz. Kulaklık eşleştirildikten sonra, şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanır.

        Tek bir kulaklık kullanarak mono modda arama yapın

        Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Hoparlör çapı
          10 mm
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Hassasiyet
          101,5 dB (1K Hz)
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5.2
          Kablosuz
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m
          Desteklenen codec
          SBC
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth

        • Dış Karton

          Uzunluk
          34.8  cm
          Ambalaj sayısı
          24
          Genişlik
          24.8  cm
          Brüt ağırlık
          4.135  kg
          Yükseklik
          24.7  cm
          GTIN
          1 48 95229 12586 2
          Net ağırlık
          1.848  kg
          Dara ağırlığı
          2.287  kg

        • Kullanılabilirlik

          Su geçirmezlik
          IPX5
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          TWS için mono modu
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • İç Karton

          Uzunluk
          16.4  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          11.5  cm
          Yükseklik
          11  cm
          Net ağırlık
          0.231  kg
          Brüt ağırlık
          0.46  kg
          Dara ağırlığı
          0.229  kg
          GTIN
          2 48 95229 12586 9

        • Güç

          Şarj edilebilir
          Evet
          Pil sayısı
          3 adet
          Müzik çalma süresi
          6 + 20  saat
          Konuşma süresi
          6 sa
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          15 mins for 1 hr
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lithium Polymer (built-in)
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lithium Polymer (built-in)
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10.5  g
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          460  mAh
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          40  mAh

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17.5  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          9.5  cm
          Derinlik
          3.3  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 12586 5
          Brüt ağırlık
          0.131  kg
          Net ağırlık
          0.077  kg
          Dara ağırlığı
          0.054  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Silikon
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          2 mics
          ENC mikrofon
          Evet

        • Boyutlar

          Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
          6.25 x 2.40 x 4.56  cm
          Kulaklık boyutları (GxDxY)
          3.41 x 2.00 x 2.18  cm
          Toplam ağırlık
          0.051  kg

        • UPC

          UPC
          8 40063 20232 0

        • Sesli asistan

          Sesli asistan uyumlu
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan desteği
          Evet

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