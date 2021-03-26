Telefon toplantısından parkta dinlediğiniz çalma listelerine kadar bu true wireless kulaklıklar her zaman yanınızda. Yağmura ve tere dayanıklı olmasının yanı sıra harika ses kalitesi sunar ve kulağınıza tam oturur. Ayrıca kutu ile 24 saat çalma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Bu ürün KDV indirimi için uygundur
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
True Wireless Kulaklıklar
Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller.
Telefon toplantısından parkta dinlediğiniz çalma listelerine kadar bu true wireless kulaklıklar her zaman yanınızda. Yağmura ve tere dayanıklı olmasının yanı sıra harika ses kalitesi sunar ve kulağınıza tam oturur. Ayrıca kutu ile 24 saat çalma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
True Wireless Kulaklıklar
- {discount-value}
Toplam:
recurring payment
Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller.
Kulağınıza tam oturan kulaklıklar
Taşınabilir şarj kutusu
IPX5 su koruması
26 saate kadar oynatma süresi
IPX5 su ve tere dayanıklı
Bu true wireless kulaklık, IPX5 derecesi sayesinde her yönden gelen uzun süreli ıslanmalara karşı dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmura yakalanmaya dair endişelenmeniz de gerekmez.
Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 18 saat ekstra oynatma süresi
Müziğinizi istediğiniz yere taşıyın. 6 mm sürücüler mükemmel ses sunar ve tek şarjla 6 saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Kutusunu tamamen şarj ettiğinizde ekstra 18 saatlik kullanım süresi elde edersiniz. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklıklarınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir.
Tek kulaklık ile arama yapın. Mono modu
Çok fazla arama mı yapıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır ve kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. Kanat uçları, kulaklıkları sabit tutar.
Dokunmatik kontroller. Dahili mikrofon. Kolay eşleştirme
Çalma listenizi duraklatmak, aramaları yanıtlamak ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için kulaklık ucuna dokunun. Kulaklıklar anında eşleşmeye hazırdır. Eşleştikten sonra şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.
Özel ses kontrolü. Philips Headphones uygulaması
Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziği kontrol edin. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır ses stillerini seçin.
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.