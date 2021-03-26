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    True Wireless Kulaklıklar

    TAT3216WT/00
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    • Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller. Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller. Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller.
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      True Wireless Kulaklıklar

      TAT3216WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller.

      Telefon toplantısından parkta dinlediğiniz çalma listelerine kadar bu true wireless kulaklıklar her zaman yanınızda. Yağmura ve tere dayanıklı olmasının yanı sıra harika ses kalitesi sunar ve kulağınıza tam oturur. Ayrıca kutu ile 24 saat çalma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      True Wireless Kulaklıklar

      Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller.

      Telefon toplantısından parkta dinlediğiniz çalma listelerine kadar bu true wireless kulaklıklar her zaman yanınızda. Yağmura ve tere dayanıklı olmasının yanı sıra harika ses kalitesi sunar ve kulağınıza tam oturur. Ayrıca kutu ile 24 saat çalma süresi sunar. Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

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        Güvenli ve rahat. Dokunmatik kontroller.

        • Kulağınıza tam oturan kulaklıklar
        • Taşınabilir şarj kutusu
        • IPX5 su koruması
        • 26 saate kadar oynatma süresi
        IPX5 su ve tere dayanıklı

        IPX5 su ve tere dayanıklı

        Bu true wireless kulaklık, IPX5 derecesi sayesinde her yönden gelen uzun süreli ıslanmalara karşı dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmura yakalanmaya dair endişelenmeniz de gerekmez.

        Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 18 saat ekstra oynatma süresi

        Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 18 saat ekstra oynatma süresi

        Müziğinizi istediğiniz yere taşıyın. 6 mm sürücüler mükemmel ses sunar ve tek şarjla 6 saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Kutusunu tamamen şarj ettiğinizde ekstra 18 saatlik kullanım süresi elde edersiniz. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklıklarınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir.

        Tek kulaklık ile arama yapın. Mono modu

        Tek kulaklık ile arama yapın. Mono modu

        Çok fazla arama mı yapıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır ve kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. Kanat uçları, kulaklıkları sabit tutar.

        Dokunmatik kontroller. Dahili mikrofon. Kolay eşleştirme

        Çalma listenizi duraklatmak, aramaları yanıtlamak ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için kulaklık ucuna dokunun. Kulaklıklar anında eşleşmeye hazırdır. Eşleştikten sonra şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.

        Özel ses kontrolü. Philips Headphones uygulaması

        Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziği kontrol edin. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır ses stillerini seçin.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Hoparlör çapı
          6 mm
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          3 mW
          Hassasiyet
          105 dB (1K Hz)
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Kablosuz
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m
          Desteklenen codec
          SBC
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth

        • Dış Karton

          Uzunluk
          31  cm
          Ambalaj sayısı
          24
          Genişlik
          22  cm
          Brüt ağırlık
          4.88  kg
          Yükseklik
          34.5  cm
          GTIN
          1 48 95229 11749 2
          Net ağırlık
          1.992  kg
          Dara ağırlığı
          2.888  kg

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX5
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          TWS için mono modu
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • İç Karton

          Uzunluk
          14.4  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          10  cm
          Yükseklik
          16  cm
          Net ağırlık
          0.249  kg
          Brüt ağırlık
          0.55  kg
          Dara ağırlığı
          0.301  kg
          GTIN
          2 48 95229 11749 9

        • Güç

          Şarj edilebilir
          Evet
          Pil sayısı
          3 adet
          Müzik çalma süresi
          6 + 18  saat
          Konuşma süresi
          5 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          15 mins for 1 hr
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lithium-ion (built-in)
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lithium-ion (built-in)
          Pil ağırlığı (Toplam)
          13  g
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          450  mAh
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          50  mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          80 hr

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17.5  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          9.5  cm
          Derinlik
          4.5  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 11749 5
          Brüt ağırlık
          0.158  kg
          Net ağırlık
          0.083  kg
          Dara ağırlığı
          0.075  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4  cm
          Genişlik
          9  cm
          Derinlik
          5  cm
          Ağırlık
          0.055  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Şarj etme kılıfı
          evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz
          Kullanım şıklığı
          Kulak içi
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Silikon
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon kulaklık ucu

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20184 2

        • Sesli asistan

          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan desteği
          Evet

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