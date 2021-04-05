Süper ince kutu. Rahat uyum.
Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper ince kutu. Rahat uyum.
Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün
Süper ince kutu. Rahat uyum.
Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper ince kutu. Rahat uyum.
Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
IPX4 derecesi ve güçlü 12 mm sürücüleri sayesinde bu kulaklık, her hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. Su sıçramasına tamamen dayanıklı tasarımıyla terlemeniz sorun yaratmaz ve yağmura yakalanmaya dair endişelenmeniz de gerekmez.
Çok fazla arama mı yapıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır ve kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
Bu küçük şarj kutusu ile her yerde müziğin keyfini daha çok çıkarın! Bu true wireless kulaklık, tek şarjla 6 saatlik oynatma süresi sunar ve kutusunu tamamen şarj ettiğinizde ekstra 12 saatlik kullanım süresi elde edersiniz. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir.
Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.
Rahat ve hafif tasarımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel şekilde dinleyebilirsiniz. Kulaklık ucu olmayan yapılarıyla kulak kanalında rahatsızlık ve baskı hissi oluşturmaz. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.
Ses
Telekomünikasyon
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Dış Karton
İç Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
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