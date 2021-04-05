  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    True Wireless Kulaklıklar

    TAT2236WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Süper ince kutu. Rahat uyum. Süper ince kutu. Rahat uyum. Süper ince kutu. Rahat uyum.
      -{discount-value}

      True Wireless Kulaklıklar

      TAT2236WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Süper ince kutu. Rahat uyum.

      Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Süper ince kutu. Rahat uyum.

      Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün

      Süper ince kutu. Rahat uyum.

      Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Süper ince kutu. Rahat uyum.

      Su sıçramasına ve tere dayanıklı bu true wireless kulaklıklar gittiğiniz her yerde sizinle! Şarj kutusu, slim-fit kot pantolonunuzun cebine sığar. Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı hissi sevmiyorsanız bu kulaklıklar kulağınızın dışına mükemmel bir şekilde oturur. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak içi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

        - {discount-value}

        Toplam:

        Süper ince kutu. Rahat uyum.

        • Kulaklıklar kulağınızın dışına oturur
        • Son derece küçük şarj kutusu
        • IPX4 su koruması
        • 18 saate kadar oynatma süresi
        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 derecesi ve güçlü 12 mm sürücüleri sayesinde bu kulaklık, her hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. Su sıçramasına tamamen dayanıklı tasarımıyla terlemeniz sorun yaratmaz ve yağmura yakalanmaya dair endişelenmeniz de gerekmez.

        Tek kulaklık ile arama yapın. Mono modu

        Tek kulaklık ile arama yapın. Mono modu

        Çok fazla arama mı yapıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır ve kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        Son derece küçük USB-C şarj kutusu. 12 saat ekstra oynatma süresi

        Son derece küçük USB-C şarj kutusu. 12 saat ekstra oynatma süresi

        Bu küçük şarj kutusu ile her yerde müziğin keyfini daha çok çıkarın! Bu true wireless kulaklık, tek şarjla 6 saatlik oynatma süresi sunar ve kutusunu tamamen şarj ettiğinizde ekstra 12 saatlik kullanım süresi elde edersiniz. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir.

        Entegre kontroller. Dahili mikrofon. Kolay eşleştirme

        Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.

        Güvenli, rahat kullanım. Kulaklık ucu olmayan kulaklıklar

        Rahat ve hafif tasarımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel şekilde dinleyebilirsiniz. Kulaklık ucu olmayan yapılarıyla kulak kanalında rahatsızlık ve baskı hissi oluşturmaz. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          28 Ohm
          Hoparlör çapı
          12 mm
          Hassasiyet
          104 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          1 mikrofon

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,0
          Desteklenen codec
          SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Su geçirmezlik
          IPX4
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Düğme
          Otomatik kapatma
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz
          Kullanım şıklığı
          Kulaklık
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Açık kesim

        • Güç

          Müzik çalma süresi
          6+12  saat
          Konuşma süresi
          6 sa
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          55 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          350 mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          200 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10,5 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          Evet

        • Aksesuarlar

          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Şarj etme kılıfı
          evet
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          33,8  cm
          Genişlik
          27,8  cm
          Yükseklik
          25  cm
          Brüt ağırlık
          4,224  kg
          Net ağırlık
          1,32  kg
          Dara ağırlığı
          2,904  kg
          GTIN
          1 48 95229 11745 4

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          16  cm
          Genişlik
          13  cm
          Yükseklik
          11  cm
          Brüt ağırlık
          0,476  kg
          Net ağırlık
          0,165  kg
          Dara ağırlığı
          0,311  kg
          GTIN
          2 48 95229 11745 1

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17,2  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Brüt ağırlık
          0,128  kg
          Net ağırlık
          0,055  kg
          Dara ağırlığı
          0,073  kg
          EAN
          48 95229 11745 7

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4,58  cm
          Genişlik
          5,96  cm
          Derinlik
          2,89  cm
          Ağırlık
          0,036  kg

        • UPC

          UPC
          8 40063 20192 7

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.