Ayrıntılı ses. İyi bas kalitesi. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı

Hassas bir şekilde ayarlanmış 40 mm sürücülerle kristal netliğinde ve doğal sesin tadını çıkarın. Spor kulaklığınız; hangi müzik türünü dinlerseniz dinleyin net, zengin ayrıntılara sahip ve aynı zamanda da doğal bir ses sunmak üzere dikkatli şekilde tasarlanmıştır.