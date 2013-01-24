  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    NULL

    Kablosuz Kulaklık

    TASH402BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Serin kalın. Serin kalın. Serin kalın.
      -{discount-value}
    • Play Pause

      NULL Kablosuz Kulaklık

      TASH402BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Serin kalın.

      Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      NULL Kablosuz Kulaklık

      Serin kalın.

      Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Serin kalın.

      Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      NULL Kablosuz Kulaklık

      Serin kalın.

      Bu tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve rahat bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip kulak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Spor Kulaklıklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        NULL

        NULL

        Kablosuz Kulaklık

        Toplam:

        Serin kalın.

        Hava ne kadar sıcak olursa olsun.

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Ter/su geçirmez

        20 saatlik oynatma süresi

        Bu hoparlör, yolda müzik dinlerken keyfinizin yarıda kalmaması için 20 saat sürekli müzik çalabilir.

        40 mm neodimyum akustik sürücüler

        Antrenman çalma listenizle antrenmanınızı bir üst seviyeye çıkarın. Mükemmel ayarlanmış 40 mm neodimyum akustik sürücülerin sunduğu bas, antrenmana devam etmenizi sağlar. Arkası kapalı yapı mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunar. Başkalarına rahatsızlık vermeden ses düzeyini artırabilirsiniz.

        Nefes alabilir kulak başlığı yastıkları. Temizleme için kolayca çıkarılabilir

        Yumuşak, nefes alabilir kulak başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Serin tutan kulaklık başlıkları. Sıkı antrenman yapın. Serin kalın

        Yumuşak, nefes alabilir kulak başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.

        Ayrıntılı ses. İyi bas kalitesi. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı

        Hassas bir şekilde ayarlanmış 40 mm sürücülerle kristal netliğinde ve doğal sesin tadını çıkarın. Spor kulaklığınız; hangi müzik türünü dinlerseniz dinleyin net, zengin ayrıntılara sahip ve aynı zamanda da doğal bir ses sunmak üzere dikkatli şekilde tasarlanmıştır.

        Düz katlanabilen tasarım. Kolay saklama

        Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıkları kolay saklanır.

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        Bu spor kulaklıkları IPX4 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir. Her yönden sıvı sıçramasına ve yoğun terlemeye dayanabilir. Yağmur yağarken bile istediğiniz yoğunlukta antrenman yapabilirsiniz.

        Hızlı Şarj. 10 dakika şarj ile 2 saatlik oynatma süresi

        Ekstra desteğe ihtiyacınız olduğunda Hızlı Şarj ile 10 dakika şarj edin ve 2 saat daha oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Şık tasarım. Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıkları

        Kişisel rekorunuzu kırarken de, spor salonu antrenmanından sonra arkadaşlarınızla buluşurken de şık tasarım ile harika görünün. Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıkları kolay saklanır.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          Bakır
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Ses Geliştirme
          • Yankı kontrolü
          • Gürültü Azaltma
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Diyafram
          PET
          Tip
          dinamik

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          USB kablosu
          Şarj için birlikte verilir

        • Güç

          Şarj edilebilir
          Evet
          Müzik çalma süresi
          20  saat
          Pil ağırlığı
          2,5 g
          Pil Tipi
          LI Polimer

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          18  cm
          Genişlik
          17  cm
          Derinlik
          4,5  cm
          Ağırlık
          0,17  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          22,5  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          5  cm
          Brüt ağırlık
          0,28  kg
          Net ağırlık
          0,179  kg
          Dara ağırlığı
          0,101  kg
          EAN
          48 95229 10088 6

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          22,1  cm
          Genişlik
          17,6  cm
          Yükseklik
          24  cm
          Brüt ağırlık
          1,02  kg
          Net ağırlık
          0,537  kg
          Dara ağırlığı
          0,483  kg
          GTIN
          1 48 95229 10088 3

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

            I understand