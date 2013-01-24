  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    NULL

    Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak içi kulaklık,

    TAPN505BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda
      -{discount-value}

      NULL Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak içi kulaklık,

      TAPN505BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda

      14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak içi kulaklık,

      Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda

      14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün

      Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda

      14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak içi kulaklık,

      Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda

      14 saate kadar oynatma süresi sunan kablosuz ve gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla odaklanın. Hafif boyun bandı, kulaklığı taşımayı kolaylaştırır. Güncel ve akıllı işlevler sayesinde yaşamınızı organize edin. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Gürültü Önleyici Kulaklık

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        NULL

        NULL

        Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak içi kulaklık,

        Toplam:

        Dikkat dağıtmayan tasarımıyla her zaman yanınızda

        Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz ANC boyun bandı

        • 13 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • Siyah
        • Boyun bandı

        14 saat oynatma süresi (Aktif Gürültü Önleme ile 9 saat)

        Gün içinde planınız ne olursa olsun bu kablosuz kulak içi kulaklık sizi yarı yolda bırakmaz. Yalnızca 2 saatte şarj olur ve 14 saat oynatma süresi sunar. Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.

        Aktif Gürültü Önleme. Dikkatiniz dağılmasın

        Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.

        Ayrıntılı ses. Güçlü bas

        Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.

        Yüksek Çözünürlüklü Ses. Daha fazlasını duyun

        Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Bu kablosuz kulaklıklar, Bluetooth işlevini etkinleştirdiğiniz anda eşleştirilmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar.

        Gün boyu rahatlık için ince boyun bandı. Taşıma çantası

        İnce boyun bandı, boynunuza rahat bir şekilde oturur.

        3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu.

        Üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.

        Google Asistan. Hareket halindeyken hayatınızı yönetin

        Telefonunuzu çıkarmadan hayatınızı yönetin. Google Asistan'a sormanız yeterlidir. Boyun bandındaki düğmeye bir kez dokunduğunuzda Asistan etkinleşir. Asistan'dan takviminizi açmasını, telefonunuzdaki bildirimleri okumasını, arkadaşlarınızı aramasını veya onlara mesaj göndermesini, çalma listelerini yönetmesini ve çok daha fazlasını isteyebilirsiniz.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Çabuk şarj. 5 dakika şarj ile 2 saat oynatma süresi

        Daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsanız yalnızca 5 dakika şarj, size 2 saat daha oynatma süresi sunar.

        13 mm neodimyum akustik sürücüler

        Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, derin bas ve net orta aralık frekansları sunar

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Seyahat çantası
          Evet
          3,5 mm ses kablosu
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kulak kapakları
          3 boy

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          160* saat
          Konuşma süresi
          14 saat
          Müzik çalma süresi
          14  saat

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz* 20-20.000 Hz (bluetooth)
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Hassasiyet
          93  dB
          Hoparlör çapı
          13 mm

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 10185 9
          Yükseklik
          24,7  cm
          Uzunluk
          43,2  cm
          Ambalaj sayısı
          24
          Genişlik
          38,3  cm
          Brüt ağırlık
          7,93  kg
          Net ağırlık
          0,816  kg
          Dara ağırlığı
          7,114  kg

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3  cm
          EAN
          48 95229 10185 2
          Yükseklik
          22  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Genişlik
          17  cm
          Brüt ağırlık
          0,26  kg
          Net ağırlık
          0,034  kg
          Dara ağırlığı
          0,226  kg

        • UPC

          UPC
          8 40063 20045 6

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.