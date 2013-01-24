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    Kablosuz Kulaklık

    TAKH402PK/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      NULL Kablosuz Kulaklık

      TAKH402PK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yıldız gibi parlayın

      Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      NULL Kablosuz Kulaklık

      Yıldız gibi parlayın

      Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Yıldız gibi parlayın

      Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      NULL Kablosuz Kulaklık

      Yıldız gibi parlayın

      Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulaklık

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        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları

        20 saatlik oynatma süresi. Kablo yok, dolaşma yok

        Çocuklar bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarını hem seyahatlerde hem de haftalık ekran başında kullanımda çok sevecek. Tek şarj ile elde edilen 20 saatlik oynatma süresi, en az birkaç gün eğlenmeleri için yeterlidir.

        32 mm akustik sürücüler. Net ses

        Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

        Konforlu kulak ve kafa bandı yastıkları. Genç kulaklar için mükemmel

        Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak kafa bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.

        Özelleştirilebilir kulaklık başlıkları. Etiketler dahildir

        Etiket seti bile dahil edilmiştir. Böylece çocuklar bu kulaklıkları istedikleri gibi süsleyebilir!

        Düz katlanabilen ve kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama imkanı

        Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir demete dönüştürebilirsiniz.

        Esnek, hafif kafa bandı. Bükülebilir, kıvrılabilir

        Sağlam ve esnek kafa bandı kolayca ayarlanabilir ve sırt çantasında taşınmaya ya da yere düşürülmeye karşı dayanıklıdır. Hatta kırılmadan bükülebilir. Kulaklıklar, çocukların tüm aktiviteleri sırasında sağlam kalır.

        Kulaklık başlıklarında LED ışık panelleri

        Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan LED panelleri bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazlarını otomatik olarak bulun

        Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.

        Kullanıcı dostu düğme kontrolü

        Kullanıcı dostu düğme sayesinde çocuklar kolayca bir aramaya yanıt verebilir, bir parçayı atlayabilir ya da dinledikleri parçayı duraklatabilir. Tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler. Kulaklık başlığının alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerine de, LED ışık düğmesine de ulaşmak kolaydır.

        Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır

        Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          10 m'ye kadar  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Tasarım

          Renk
          Pembe

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Bekleme süresi
          800 saat
          Konuşma süresi
          20 saat
          Müzik çalma süresi
          20  saat

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Diyafram
          PET
          Hassasiyet
          95 dB
          Tip
          dinamik

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          20  cm
          Genişlik
          17  cm
          Derinlik
          4,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,215  kg
          Net ağırlık
          0,123  kg
          Dara ağırlığı
          0,092  kg
          EAN
          48 95229 10094 7

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          23,5  cm
          Genişlik
          19,6  cm
          Yükseklik
          16,1  cm
          Brüt ağırlık
          0,796  kg
          Net ağırlık
          0,369  kg
          Dara ağırlığı
          0,427  kg
          GTIN
          1 48 95229 10094 4

        • Boyutlar

          Kafa bandı kemer uzunluğu
          300 - 360 mm
          Ürün boyutları (GxDxY)
          3,5 x 15 x 16 cm
          Ürün ağırlığı
          0,114  kg

        • UPC

          UPC
          8 40063 20039 5

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