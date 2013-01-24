20 saatlik oynatma süresi. Kablo yok, dolaşma yok

Çocuklar bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarını hem seyahatlerde hem de haftalık ekran başında kullanımda çok sevecek. Tek şarj ile elde edilen 20 saatlik oynatma süresi, en az birkaç gün eğlenmeleri için yeterlidir.