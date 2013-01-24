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Yıldız gibi parlayın
Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yıldız gibi parlayın
Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Yıldız gibi parlayın
Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yıldız gibi parlayın
Işıklı ve modaya uygun kulak üstü kulaklıklarla yıldız gibi parlasınlar. Bu sağlam ve kablosuz kulaklıklar, 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Kulaklık başlığındaki LED panel ise çocukların renkli ışıklarla parlak bir stile sahip olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kulaklık
Toplam:
Çocuklar bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarını hem seyahatlerde hem de haftalık ekran başında kullanımda çok sevecek. Tek şarj ile elde edilen 20 saatlik oynatma süresi, en az birkaç gün eğlenmeleri için yeterlidir.
Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak kafa bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.
Etiket seti bile dahil edilmiştir. Böylece çocuklar bu kulaklıkları istedikleri gibi süsleyebilir!
Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir demete dönüştürebilirsiniz.
Sağlam ve esnek kafa bandı kolayca ayarlanabilir ve sırt çantasında taşınmaya ya da yere düşürülmeye karşı dayanıklıdır. Hatta kırılmadan bükülebilir. Kulaklıklar, çocukların tüm aktiviteleri sırasında sağlam kalır.
Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan LED panelleri bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.
Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.
Kullanıcı dostu düğme sayesinde çocuklar kolayca bir aramaya yanıt verebilir, bir parçayı atlayabilir ya da dinledikleri parçayı duraklatabilir. Tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler. Kulaklık başlığının alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerine de, LED ışık düğmesine de ulaşmak kolaydır.
Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
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