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    Mikrofonlu kulaklık

    TAKH101PK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hadi eğlenelim! Hadi eğlenelim! Hadi eğlenelim!
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      NULL Mikrofonlu kulaklık

      TAKH101PK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hadi eğlenelim!

      Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Hadi eğlenelim!

      Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün

      Hadi eğlenelim!

      Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      NULL Mikrofonlu kulaklık

      Hadi eğlenelim!

      Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

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        Hadi eğlenelim!

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        32 mm akustik sürücüler. Net ses

        Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

        Kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama

        Bu kablolu kulak üstü çocuk kulaklıkları içe katlanabilir ve kompakt bir demet haline gelir. Mont cebine veya bir çantaya atmak için idealdir.

        Hafif, konforlu kulak başlığı yastıkları. Genç kulaklar için mükemmel

        Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak baş bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.

        Basit kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        1,2 m ses kablosu, dahili mikrofonlu basit kablo üzerinde uzaktan kumandaya sahiptir. Çocuklar müziği duraklatıp aramaya yanıt verebilir. Üstelik tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler.

        Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır

        Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          Çağrıyı Cevapla/Bitir

        • Tasarım

          Renk
          Pembe

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Diyafram
          PET
          Hassasiyet
          95 dB
          Tip
          dinamik

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          20  cm
          Genişlik
          17  cm
          Derinlik
          8,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,24  kg
          Net ağırlık
          0,111  kg
          Dara ağırlığı
          0,129  kg
          EAN
          48 95229 10092 3

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          28,6  cm
          Genişlik
          19,3  cm
          Yükseklik
          23,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,944  kg
          Net ağırlık
          0,333  kg
          Dara ağırlığı
          0,611  kg
          GTIN
          1 48 95229 10092 0

        • Boyutlar

          Kafa bandı kemer uzunluğu
          300 - 360 mm
          Ürün boyutları (GxDxY)
          15 x 7,3 x 16 cm
          Ürün ağırlığı
          0,111  kg

        • UPC

          UPC
          8 40063 20043 2D

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