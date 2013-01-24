Hadi eğlenelim!

Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün