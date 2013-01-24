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Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hadi eğlenelim!
Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün
Hadi eğlenelim!
Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hadi eğlenelim!
Kulaklarını acıtmayan kulak üstü kulaklıklarla istedikleri kadar izlesinler, dinlesinler ve oynasınlar. Bu renkli kulaklıklar rahattır ve 85 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Çocuklar videoların ve sevdikleri melodilerin keyfini güvenle çıkarabilir. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Toplam:
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Kulaklarınızı korumak için özel olarak tasarlanmış olan bu kulaklıklar 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm akustik sürücülere sahiptir. Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Bu kablolu kulak üstü çocuk kulaklıkları içe katlanabilir ve kompakt bir demet haline gelir. Mont cebine veya bir çantaya atmak için idealdir.
Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak baş bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar.
1,2 m ses kablosu, dahili mikrofonlu basit kablo üzerinde uzaktan kumandaya sahiptir. Çocuklar müziği duraklatıp aramaya yanıt verebilir. Üstelik tüm bunları akıllı telefonlarına dokunmadan yapabilirler.
Çocuklarınızın sevdikleri melodilerin, videoların ve oyunların tadını güvenle çıkardığı konusunda içiniz rahat edebilir.
Kullanılabilirlik
Tasarım
Ses
Ambalaj boyutları
Dış Karton
Boyutlar
UPC