Şık tarz. Mükemmel ses.
Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şık tarz. Mükemmel ses.
Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün
Şık tarz. Mükemmel ses.
Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şık tarz. Mükemmel ses.
Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün
Kablosuz kulaklıklar
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Bu hafif kablosuz kulaklıklar hem mükemmel görünür hem de duymak istediğiniz şeye odaklanmanızı sağlar. Gelişmiş gürültü önleme özelliği, çevrenizdeki istenmeyen sesleri filtreler. Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.
Mükemmel şekilde ayarlanmış 40 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde pek çok ayrıntı ve bas sunar. Birlikte verilen kabloyu kullanarak en sevdiğiniz akış hizmetlerinizde mevcut olan Yüksek Çözünürlüklü Ses dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Şık ve sert çanta ise kulaklığı güvende tutar.
Tabletinizde film izleyin. Telefonunuzdan arama yapın. Çok noktalı Bluetooth bağlantısı sayesinde bu kulaklıklara aynı anda iki adede kadar akıllı cihaz bağlayabilir ve ihtiyacınız olduğu şekilde aralarında geçiş yapabilirsiniz.
Gürültü engelleme özelliği kapalıyken 60 saate kadar şarkılarınızın, podcast'lerin ve daha fazlasının tadını çıkarın. Gürültü engelleme özelliği açıkken oynatma süresi 45 saate kadardır. 2 saatte tam şarj olur. Ekstra şarja ihtiyacınız varsa 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra 5 saatlik oynatma süresi elde edebilirsiniz.
Dokunmatik kontroller müziği ve aramaları kontrol etmenizi sağlar. Müziklerinize veya podcast'lerinize odaklanırken yanlışlıkla bir kontrolü etkinleştireceksiniz diye korkuyor musunuz? Uygulamayı kullanarak dokunmatik kontrolleri açıp kapatabilirsiniz.
Philips Headphones uygulaması, dinlediğiniz müziğin kontrolünü size verir. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya önceden ayarlanmış ses stillerinden birini seçin. Uygulamayı ayrıca önceden ayarlanmış gürültü önleme modları arasında geçiş yapmak için de kullanabilirsiniz.
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