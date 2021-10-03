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    Kablosuz kulaklıklar

    TAH8506BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Şık tarz. Mükemmel ses. Şık tarz. Mükemmel ses. Şık tarz. Mükemmel ses.
      -{discount-value}

      Kablosuz kulaklıklar

      TAH8506BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Şık tarz. Mükemmel ses.

      Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      Kablosuz kulaklıklar

      Şık tarz. Mükemmel ses.

      Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün

      Şık tarz. Mükemmel ses.

      Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      Kablosuz kulaklıklar

      Şık tarz. Mükemmel ses.

      Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Gürültü Önleyici Kulaklık

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        Kablosuz kulaklıklar

        Kablosuz kulaklıklar

        - {discount-value}

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        Şık tarz. Mükemmel ses.

        • Gürültü Engelleyici Pro
        • 60 saate kadar oynatma süresi
        • Çok noktalı Bluetooth
        • Dokunmatik kontrol
        Gürültü Engelleyici Pro ile şık tasarım

        Gürültü Engelleyici Pro ile şık tasarım

        Bu hafif kablosuz kulaklıklar hem mükemmel görünür hem de duymak istediğiniz şeye odaklanmanızı sağlar. Gelişmiş gürültü önleme özelliği, çevrenizdeki istenmeyen sesleri filtreler. Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.

        40 mm sürücülerden mükemmel ses

        40 mm sürücülerden mükemmel ses

        Mükemmel şekilde ayarlanmış 40 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde pek çok ayrıntı ve bas sunar. Birlikte verilen kabloyu kullanarak en sevdiğiniz akış hizmetlerinizde mevcut olan Yüksek Çözünürlüklü Ses dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Şık ve sert çanta ise kulaklığı güvende tutar.

        Çok noktalı Bluetooth ile birden fazla cihaza bağlanın

        Çok noktalı Bluetooth ile birden fazla cihaza bağlanın

        Tabletinizde film izleyin. Telefonunuzdan arama yapın. Çok noktalı Bluetooth bağlantısı sayesinde bu kulaklıklara aynı anda iki adede kadar akıllı cihaz bağlayabilir ve ihtiyacınız olduğu şekilde aralarında geçiş yapabilirsiniz.

        60 saate kadar oynatma süresi*

        60 saate kadar oynatma süresi*

        Gürültü engelleme özelliği kapalıyken 60 saate kadar şarkılarınızın, podcast'lerin ve daha fazlasının tadını çıkarın. Gürültü engelleme özelliği açıkken oynatma süresi 45 saate kadardır. 2 saatte tam şarj olur. Ekstra şarja ihtiyacınız varsa 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra 5 saatlik oynatma süresi elde edebilirsiniz.

        Dokunmatik kontrolün kontrolü sizde. İstediğiniz gibi açabilir veya kapatabilirsiniz

        Dokunmatik kontrolün kontrolü sizde. İstediğiniz gibi açabilir veya kapatabilirsiniz

        Dokunmatik kontroller müziği ve aramaları kontrol etmenizi sağlar. Müziklerinize veya podcast'lerinize odaklanırken yanlışlıkla bir kontrolü etkinleştireceksiniz diye korkuyor musunuz? Uygulamayı kullanarak dokunmatik kontrolleri açıp kapatabilirsiniz.

        Philips Headphones uygulaması. Özelleştirilmiş ses ve daha fazlası

        Philips Headphones uygulaması. Özelleştirilmiş ses ve daha fazlası

        Philips Headphones uygulaması, dinlediğiniz müziğin kontrolünü size verir. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya önceden ayarlanmış ses stillerinden birini seçin. Uygulamayı ayrıca önceden ayarlanmış gürültü önleme modları arasında geçiş yapmak için de kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Frekans aralığı
          7 - 40.000 Hz
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          96 dB (1K Hz)
          Sürücü tipi
          Dinamik
          Yüksek Çözünürlüklü Ses
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,0
          Kablosuz
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Çıkarılabilir kablo
          Evet
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Desteklenen codec
          • AAC
          • SBC
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kulaklık soketi
          2.5  mm

        • Dış Karton

          Uzunluk
          24.3  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          21.7  cm
          Brüt ağırlık
          2.75  kg
          Yükseklik
          26.5  cm
          GTIN
          1 48 95229 11854 3
          Net ağırlık
          1.518  kg
          Dara ağırlığı
          1.232  kg

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Kontrol türü
          Touch

        • Güç

          Şarj edilebilir
          Evet
          Pil sayısı
          1 adet
          Şarj süresi
          2  saat
          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          45  saat
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          60  saat
          Hızlı şarj süresi
          15 mins for 5 hrs
          Pil ağırlığı (Toplam)
          14.936  g
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          800  mAh
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          25.5  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          19.2  cm
          Derinlik
          7.2  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 11854 6
          Brüt ağırlık
          0.819  kg
          Net ağırlık
          0.506  kg
          Dara ağırlığı
          0.313  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          20.5  cm
          Genişlik
          18.5  cm
          Derinlik
          4.5  cm
          Ağırlık
          0.279  kg

        • Aksesuarlar

          Diğerleri
          1 adet sert taşıma çantası
          Ses kablosu
          2,5-3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm
          Birlikte verilen adaptörler
          Uçak adaptörü

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı
          Katlanabilen tasarım
          Düz/İçe
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Sentetik deri
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak üstü
          Kulaklık başlığı tipi
          Arkası kapalı

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20202 3

        • ANC özellikleri

          ANC teknolojisi
          Hibrit
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          ANC mikrofonu
          4 mikrofon
          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan desteği
          Evet

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