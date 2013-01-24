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    Kablosuz Kulaklık

    TAH5205WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baslar kendini gösteriyor Baslar kendini gösteriyor Baslar kendini gösteriyor
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      Bluetooth

      NULL Kablosuz Kulaklık

      TAH5205WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Baslar kendini gösteriyor

      Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün

      NULL Kablosuz Kulaklık

      Baslar kendini gösteriyor

      Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün

      Baslar kendini gösteriyor

      Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün

      NULL Kablosuz Kulaklık

      Baslar kendini gösteriyor

      Kulağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha derin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj ve stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulaklık

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        Baslar kendini gösteriyor

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Bluetooth®
        • Kompakt katlama

        Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler. BAS artırma düğmesi.

        Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 40 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.

        29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj.

        USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Çıkarılabilir kablo, bu kulaklıkları kablolu şekilde de kullanmanıza imkan tanır.

        Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı.

        Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

        Katlanabilen kompakt tasarım sayesinde kolay saklama.

        Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek mi istiyorsunuz? Düğmeye basmanız yeterlidir. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          3,5 mm ses kablosu
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Müzik çalma süresi
          29  saat

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 ohm
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Hassasiyet
          90 dB (1K Hz)

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          21,2  cm
          Genişlik
          18,5  cm
          Yükseklik
          26,5  cm
          Brüt ağırlık
          1,5  kg
          Net ağırlık
          0,69  kg
          Dara ağırlığı
          0,81  kg
          GTIN
          1 48 95229 11034 9

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          19,5  cm
          Genişlik
          18,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Ağırlık
          0,21  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          24  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          5,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,37  kg
          Net ağırlık
          0,23  kg
          Dara ağırlığı
          0,14  kg
          EAN
          48 95229 11034 2

        • UPC

          UPC
          8 40063 20114 9

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