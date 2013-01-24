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    Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

    TAH4205BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bası hissedin Bası hissedin Bası hissedin
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      Bluetooth

      Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

      TAH4205BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

      Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

      Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

      Bası hissedin

      Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün

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        Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Bası hissedin

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Bluetooth®

        BAS artırma düğmesi. Tek dokunuşla daha güçlü bas

        Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 32 mm neodimyum akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.

        29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

        USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 4 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz.

        Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı

        Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

        Düz katlanabilen tasarım sayesinde kolay saklama

        Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek mi istiyorsunuz? Düğmeye basmanız yeterlidir. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazlarını otomatik olarak bulun

        Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.

        Kolayca taşıyabilmeniz için katlanabilen kompakt tasarım

        Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          USB-C kablosu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Aramayı Tutma
          • Çağrıyı Reddet

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Müzik çalma süresi
          29  saat
          Bekleme süresi
          166 sa.
          Konuşma süresi
          21 sa.

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Empedans
          32 ohm
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Ses Geliştirme
          Gürültü Azaltma
          Tip
          dinamik
          Hassasiyet
          110  dB

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,04  kg
          GTIN
          1 48 95229 11030 1
          Yükseklik
          24  cm
          Uzunluk
          21,2  cm
          Net ağırlık
          0,5415  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,4985  kg
          Genişlik
          17  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          4  cm
          Yükseklik
          18,5  cm
          Ağırlık
          0,15  kg
          Genişlik
          16,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          5  cm
          EAN
          48 95229 11030 4
          Brüt ağırlık
          0,29  kg
          Yükseklik
          22,5  cm
          Net ağırlık
          0,1805  kg
          Dara ağırlığı
          0,1095  kg
          Genişlik
          19,5  cm

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