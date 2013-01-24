Bası hissedin

Daha fazla basla müziğin keyfini çıkarın. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkta BAS artırma düğmesi bulunur. Böylece istediğiniz zaman bası güçlendirebilirsiniz. 29 saate kadar oynatma süresi ve hızlı şarj özelliğine sahip bu kulaklık, dilediğinizi seçebileceğiniz şık mat renklerde sunulur. Tüm faydaları görün