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    Stereo Kulaklık

    TAH2005BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin zamanınız geldi Sizin zamanınız geldi Sizin zamanınız geldi
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      Stereo Kulaklık

      TAH2005BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin zamanınız geldi

      Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün

      Stereo Kulaklık

      Sizin zamanınız geldi

      Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün

      Sizin zamanınız geldi

      Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün

      Stereo Kulaklık

      Sizin zamanınız geldi

      Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün

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        Stereo Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Sizin zamanınız geldi

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Hafif baş bandı

        Üstün sesin keyfini çıkarın

        Bu kablolu kulak üstü kulaklıklar, istediğiniz kadar uzun süre boyunca rahat bir şekilde müzik dinlemenizi sağlar. Güçlü 40 mm sürücüler, canlı ve net ses sunar. Kulak üstü uyumu, nitelikli bir pasif gürültü yalıtımı sağlar ve diğerleri ne dinlediğinizi duymaz.

        Gün boyu rahatlık sunar. Günlük kullanıma uygundur

        Yastıklamalı, ayarlanabilir kafa bandı her kulağa uyar ve yumuşak kulak başlığı yastıkları, uzun süreli müzik keyfi için mükemmeldir. Pil olmadığından oynatma sürenizin sınırı yoktur. En yeni podcast'leri art arda dinlemek için idealdir.

        En sevdiğiniz cihazlarınıza takın

        2 m kulaklık kablosu, dizüstü bilgisayara veya tablete bağlamak için idealdir. Hareket halindeyseniz bu kablo, cihazınızın güvenli bir şekilde çantada veya cebinizde durmasını sağlar. Böylece ellerinizi kullanmadan müzik dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hassasiyet
          80 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Maksimum güç girişi
          50 mW

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          2 m
          Konektör
          3,5 mm

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          8  cm
          EAN
          48 95229 10998 8
          Brüt ağırlık
          0,28  kg
          Yükseklik
          22,8  cm
          Net ağırlık
          0,185  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,095  kg
          Genişlik
          17  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,06  kg
          GTIN
          1 48 95229 10998 5
          Yükseklik
          23,6  cm
          Uzunluk
          27,2  cm
          Net ağırlık
          0,555  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          19,2  cm
          Dara ağırlığı
          0,505  kg

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          16,5*7,45*18,5 cm
          Ağırlık
          0,185  kg

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