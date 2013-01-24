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Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin zamanınız geldi
Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün
Sizin zamanınız geldi
Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin zamanınız geldi
Bu sade kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılardan en yeni podcast'lere kadar çeşitli içeriklerde rahat bir kullanım ve net bir ses sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan 2 metrelik kablo, en sevdiğiniz cihazlarınıza bağlanmak için ideal uzunluğu sağlar. Tüm faydaları görün
Stereo Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu kablolu kulak üstü kulaklıklar, istediğiniz kadar uzun süre boyunca rahat bir şekilde müzik dinlemenizi sağlar. Güçlü 40 mm sürücüler, canlı ve net ses sunar. Kulak üstü uyumu, nitelikli bir pasif gürültü yalıtımı sağlar ve diğerleri ne dinlediğinizi duymaz.
Yastıklamalı, ayarlanabilir kafa bandı her kulağa uyar ve yumuşak kulak başlığı yastıkları, uzun süreli müzik keyfi için mükemmeldir. Pil olmadığından oynatma sürenizin sınırı yoktur. En yeni podcast'leri art arda dinlemek için idealdir.
2 m kulaklık kablosu, dizüstü bilgisayara veya tablete bağlamak için idealdir. Hareket halindeyseniz bu kablo, cihazınızın güvenli bir şekilde çantada veya cebinizde durmasını sağlar. Böylece ellerinizi kullanmadan müzik dinleyebilirsiniz.
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