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  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz kulaklıklar

TAH1108BK/00

Müziği yanınızdan ayırmayın

İşlerinizi hallederken sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar size 15 saat çalma süresi ve net ses sunar. Kulak başlıklarındaki düğmeler, müziği ve aramaları kontrol etmeyi kolaylaştırır ve kulak başlıkları kolay saklama için düz katlanır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müziği yanınızdan ayırmayın

  • 30 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Bluetooth®

  • Hafif kafa bandı

  • Düz katlama

15 saatlik oynatma süresi ve hızlı şarj özelliği

Bu Bluetooth kulak üstü kulaklıkları eşleştirmek kolaydır ve 2 saatlik şarjla 15 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Gücünüz azalmaya başlarsa 15 dakikalık şarj, müziğin 3 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar.

Canlı, net ses

Güçlü 30 mm neodimyum akustik sürücüler size net ses verirken, arkası kapalı tasarım mükemmel ses yalıtımı sağlar. Başkaları ne dinlediğinizi duymadan favori şarkılarınızın her dakikasının keyfini çıkarın.

Takması kolay. Kullanımı kolay

Yastıklı kulaklıklar, dinleme sırasında ekstra rahatlık sağlar. Kulaklık başlığında bulunan düğmeler, ses düzeyini ayarlamanıza, parçaları atlamanıza veya duraklatmanıza, aramaları yanıtlamanıza ya da reddetmenize ve daha pek çok işleve olanak tanır.

Teknik Özellikler

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