Takması kolay. Kullanımı kolay

Yastıklı kulaklıklar, dinleme sırasında ekstra rahatlık sağlar. Kulaklık başlığında bulunan düğmeler, ses düzeyini ayarlamanıza, parçaları atlamanıza veya duraklatmanıza, aramaları yanıtlamanıza ya da reddetmenize ve daha pek çok işleve olanak tanır.