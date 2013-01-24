Ultra Hafif, Ultra Rahat

Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün