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    BeNear

    PC Oyun Kulaklığı

    TAGH301BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra Hafif, Ultra Rahat Ultra Hafif, Ultra Rahat Ultra Hafif, Ultra Rahat
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      BeNear PC Oyun Kulaklığı

      TAGH301BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra Hafif, Ultra Rahat

      Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      BeNear PC Oyun Kulaklığı

      Ultra Hafif, Ultra Rahat

      Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Ultra Hafif, Ultra Rahat

      Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      BeNear PC Oyun Kulaklığı

      Ultra Hafif, Ultra Rahat

      Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

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        BeNear

        BeNear

        PC Oyun Kulaklığı

        Toplam:

        Ultra Hafif, Ultra Rahat

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Çok yönlü kompakt katlama
        Uzun süreli kullanım rahatlığı için ayarlanabilir kafa bandı

        Uzun süreli kullanım rahatlığı için ayarlanabilir kafa bandı

        Benzersiz kafa bandı yapısı, kişiye özel ve rahat bir uyum sağlar. Yükseklik ayarı ile birlikte daha uzun süre rahat kullanım sunar.

        Uzun süre kullanım rahatlığı için hafif kulak üstü tasarım

        Uzun süre kullanım rahatlığı için hafif kulak üstü tasarım

        Hafif kulak üstü tasarım, ayarlanabilen kafa bandı ve yumuşak kulaklıklar optimum oturma ve uzun süre konforlu kullanım sağlar.

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm neodimyum hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmadan güçlü ses verir.

        Arkası kapalı tasarım sayesinde mükemmel ses yalıtımı

        Akustik arkası kapalı tasarım mimarisi, sesin istenmeyen şekilde sızmasını önlemek ve ses ayrıntılarını korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

        Serin tutan malzemeden üretilen kulak başlıkları maksimum rahatlık sağlar

        Serin tutan malzemeden üretilen kulak başlıklarının açısı, maksimum rahatlık sunmak için ayarlanabilir.

        Zengin, dinamik ve net ses

        40 mm neodimyum sürücüler; dinamik, çarpıcı bas ve net ses sunar. Arkası kapalı tasarım, mükemmel ses yalıtımı sunarak her ayrıntının keyfini çıkarmanızı ve oyununuzun içine dalmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hassasiyet
          102 dB
          Tip
          dinamik
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,8 m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Ses kapatma düğmesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • 3,5 mm bağlantı

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı

        • Ürün boyutları

          Ağırlık
          0,211  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          24  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          7,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,415  kg
          Net ağırlık
          0,222  kg
          Dara ağırlığı
          0,193  kg
          EAN
          48 95229 11927 7

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          53  cm
          Genişlik
          44,5  cm
          Yükseklik
          54,2  cm
          Brüt ağırlık
          13,8  kg
          Net ağırlık
          5,328  kg
          Dara ağırlığı
          8,472  kg
          GTIN
          1 48 95229 11927 4

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          25  cm
          Genişlik
          21,2  cm
          Yükseklik
          24,5  cm
          Brüt ağırlık
          1,5  kg
          Net ağırlık
          0,666  kg
          Dara ağırlığı
          0,834  kg
          GTIN
          2 48 95229 11927 1

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