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Ultra Hafif, Ultra Rahat
Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra Hafif, Ultra Rahat
Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Ultra Hafif, Ultra Rahat
Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra Hafif, Ultra Rahat
Hafif tasarım, iç yastıklı ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU kulaklık yastıkları, 40 mm hassas akustik sürücüler, çok işlevli uzaktan kumanda ve net mikrofon ile kullanıcılara daha iyi ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
PC Oyun Kulaklığı
Toplam:
Benzersiz kafa bandı yapısı, kişiye özel ve rahat bir uyum sağlar. Yükseklik ayarı ile birlikte daha uzun süre rahat kullanım sunar.
Hafif kulak üstü tasarım, ayarlanabilen kafa bandı ve yumuşak kulaklıklar optimum oturma ve uzun süre konforlu kullanım sağlar.
40 mm neodimyum hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmadan güçlü ses verir.
Akustik arkası kapalı tasarım mimarisi, sesin istenmeyen şekilde sızmasını önlemek ve ses ayrıntılarını korumak için özel olarak tasarlanmıştır.
Serin tutan malzemeden üretilen kulak başlıklarının açısı, maksimum rahatlık sunmak için ayarlanabilir.
40 mm neodimyum sürücüler; dinamik, çarpıcı bas ve net ses sunar. Arkası kapalı tasarım, mükemmel ses yalıtımı sunarak her ayrıntının keyfini çıkarmanızı ve oyununuzun içine dalmanızı sağlar.
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