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    Kulak içi mikrofonlu kulaklık

    TAE4105WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baslar kendini gösteriyor Baslar kendini gösteriyor Baslar kendini gösteriyor
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      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      TAE4105WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Baslar kendini gösteriyor

      Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Baslar kendini gösteriyor

      Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!

      Baslar kendini gösteriyor

      Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Baslar kendini gösteriyor

      Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!

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        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Baslar kendini gösteriyor

        Güçlü bas. Net ses

        Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz ne anlamı kaldı? Bu kulaklık, 10 mm neodimyum sürücüleri sayesinde güçlü, çarpıcı baslar ve kulağınıza tam oturarak rahat bir dinleme deneyimi sunar.

        Müziğinizin keyfini çıkarırken konfordan ödün vermeyin

        Oval akustik tüp ve 3 farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Gelen aramayı kabul edin. Oynatma listenizi duraklatın. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Açılı konektör sayesinde kulaklığınız akıllı telefonunuza bağlı kalır ve üstün kullanım rahatlığı sunar.

        3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu.

        Üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Hoparlör çapı
          10  mm
          Empedans
          32  ohm
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Hassasiyet
          104  dB

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,193  kg
          GTIN
          2 48 95229 10966 1
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,04014  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,15286  kg
          Genişlik
          8,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,823  kg
          GTIN
          1 48 95229 10966 4
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,32112  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,50188  kg
          Genişlik
          18,1  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          48 95229 10966 7
          Brüt ağırlık
          0,054  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,01338  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,04062  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,8  cm
          Yükseklik
          8  cm
          Ağırlık
          0,01208  kg
          Genişlik
          3  cm

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