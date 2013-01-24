Baslar kendini gösteriyor

Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir! Tüm faydaları görün