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Baslar kendini gösteriyor
Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baslar kendini gösteriyor
Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!
Baslar kendini gösteriyor
Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baslar kendini gösteriyor
Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerini duraklatmayı kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!
Kulak içi mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz ne anlamı kaldı? Bu kulaklık, 10 mm neodimyum sürücüleri sayesinde güçlü, çarpıcı baslar ve kulağınıza tam oturarak rahat bir dinleme deneyimi sunar.
Oval akustik tüp ve 3 farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.
Gelen aramayı kabul edin. Oynatma listenizi duraklatın. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Açılı konektör sayesinde kulaklığınız akıllı telefonunuza bağlı kalır ve üstün kullanım rahatlığı sunar.
Üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Esnek uçlar kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturur. Ne kadar sert hareket ederseniz edin, bu spor kulaklıkları durmaları gereken yerde durur.
Tasarım
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
Ses
Dış Karton
Bağlantı
İç Karton