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Sizin müziğiniz, sizin renginiz
Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin müziğiniz, sizin renginiz
Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Sizin müziğiniz, sizin renginiz
Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin müziğiniz, sizin renginiz
Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün
Kablolu kulak içi kulaklık
Toplam:
Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz hayatın ne anlamı var? Bu kulaklık, altın kaplama konektöre sahiptir ve güçlü 8,6 mm neodimiyum sürücüleri sayesinde çarpıcı bas sunar.
Ergonomik akustik tüp tasarımı ve üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza en rahat oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.
Aramayı cevaplayın, akıllı telefonunuza dokunmadan oynatma listelerinizi durdurun. Basın başlayacağı anlarda en sevdiği ritimleri kaçırmak istemeyenler için ideal.
Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde sesli asistanınıza dilediğinizi sorabilirsiniz. Hareket halindeyken aramalar yapın, mesajlar gönderin ve yanıtlar alın.
Ses
Bağlantı
Tasarım
İç Karton
Dış Karton
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