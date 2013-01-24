Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün