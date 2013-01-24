Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin

Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün