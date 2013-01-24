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    Bone Conduction Bluetooth Kulaklık

    TAA6606BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin
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      Bone Conduction Bluetooth Kulaklık

      TAA6606BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin

      Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün

      Bone Conduction Bluetooth Kulaklık

      Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin

      Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün

      Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin

      Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün

      Bone Conduction Bluetooth Kulaklık

      Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin

      Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün

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        Bone Conduction Bluetooth Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin

        • Kulak üstü
        • 9 saatlik oynatma süresi

        Tek şarjla 9 saat oynatma süresi

        Tek şarj yaklaşık 9 saat oynatma süresi sunar.

        Açık kulak tasarımına sahip bone conduction akustik sürücüsü

        Bone Conduction sürücüleri siz koşarken kulağınızı açık tutar. Böylece etrafınızda olup bitenleri daha iyi şekilde fark ederek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

        IP57 su geçirmez. Su ve ter geçirmez

        Bu spor kulaklıkları, IP57 ıslanmaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.

        Hafif Boyun Bandı Tasarımı

        Hafif boyun bandı tasarımı sayesinde saçınız bozulmadan veya başınızda baskı hissetmeden daha uzun süre rahatça takabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          USB kablosu
          Koruyucu çanta
          yumuşak seyahat çantası
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Konuşma süresi
          9 saat
          Şarj süresi
          2  saat

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11818 8

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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