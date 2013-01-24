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Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin
Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin
Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün
Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin
Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Vücudunuzu Özgür Bırakın, Enerjinizi Ateşleyin
Yenilikçi Bone Conduction akustik sistemi ve açık kulak tasarımı size tamamen yeni bir müzik keyfi ve daha güvenli spor deneyimi sağlar. Benzersiz aktif koşu ışığı ve IP57 su geçirmezlik özelliği ile sizi her zaman ve her yerde dışarı çıkmaya teşvik eder. Tüm faydaları görün
Bone Conduction Bluetooth Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tek şarj yaklaşık 9 saat oynatma süresi sunar.
Bone Conduction sürücüleri siz koşarken kulağınızı açık tutar. Böylece etrafınızda olup bitenleri daha iyi şekilde fark ederek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.
Bu spor kulaklıkları, IP57 ıslanmaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.
Hafif boyun bandı tasarımı sayesinde saçınız bozulmadan veya başınızda baskı hissetmeden daha uzun süre rahatça takabilirsiniz
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