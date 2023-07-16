2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA5608BK/00
Siz hareket etseniz de onlar yerinde kalır
Nasıl hareket ederseniz edin, düşmeyecek kablosuz kulaklıklarla ritmi yakalayın! Bu açık kulak tasarımlı spor kulaklıklar son derece hafif, rahat ve dayanıklıdır. Ayrıca etrafınızda olan her şeyi duymanızı sağlar.
Açık kulak tasarımı
Kemik iletim
Hareket halindeyken daha net çağrılar
LED güvenlik ışıkları
Koşun, zıplayın, sürüş yapın! Bu açık kulak tasarımlı kulaklıklar siz hareket ederken düşmez. Boyun bandı başınızın arka kısmını sarar ve kulaklıkları rahatça yerinde tutmak için kulaklarınızın üstünden geçer. Bu kulaklıklar, siz tüm enerjinizle hareket ederken bile yerinden oynamaz. Ayrıca o kadar hafiftir ki neredeyse hiç hissetmesiniz.
Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müziğiniz sihirli bir şekilde beyninizde belirir!
Arama yaparken, hüzmeleme özellikli mikrofonlar size ait sesi hassas bir şekilde alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!
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