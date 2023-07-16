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Üretimden kaldırıldı

Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

TAA5608BK/00

1 ödül

Siz hareket etseniz de onlar yerinde kalır

Nasıl hareket ederseniz edin, düşmeyecek kablosuz kulaklıklarla ritmi yakalayın! Bu açık kulak tasarımlı spor kulaklıklar son derece hafif, rahat ve dayanıklıdır. Ayrıca etrafınızda olan her şeyi duymanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Siz hareket etseniz de onlar yerinde kalır

  • Açık kulak tasarımı

  • Kemik iletim

  • Hareket halindeyken daha net çağrılar

  • LED güvenlik ışıkları

Açık kulak tasarımı. Dilediğiniz gibi hareket edin

Açık kulak tasarımı. Dilediğiniz gibi hareket edin

Koşun, zıplayın, sürüş yapın! Bu açık kulak tasarımlı kulaklıklar siz hareket ederken düşmez. Boyun bandı başınızın arka kısmını sarar ve kulaklıkları rahatça yerinde tutmak için kulaklarınızın üstünden geçer. Bu kulaklıklar, siz tüm enerjinizle hareket ederken bile yerinden oynamaz. Ayrıca o kadar hafiftir ki neredeyse hiç hissetmesiniz.

Kemik iletim. Kulaklık olmadan ses

Kemik iletim. Kulaklık olmadan ses

Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müziğiniz sihirli bir şekilde beyninizde belirir!

Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

Hareket halindeyken daha net çağrılar. Kişiler sizi duyacaktır, gürültüyü değil

Arama yaparken, hüzmeleme özellikli mikrofonlar size ait sesi hassas bir şekilde alırken, Yapay Zeka algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırır. Görüştüğünüz kişi sizi duyacaktır; trafik sesini veya yakınızdaki insanların konuşmalarını değil!

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • PBTAWARD70 görseli

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  1. Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.