Açık kulak tasarımı. Dilediğiniz gibi hareket edin

Koşun, zıplayın, sürüş yapın! Bu açık kulak tasarımlı kulaklıklar siz hareket ederken düşmez. Boyun bandı başınızın arka kısmını sarar ve kulaklıkları rahatça yerinde tutmak için kulaklarınızın üstünden geçer. Bu kulaklıklar, siz tüm enerjinizle hareket ederken bile yerinden oynamaz. Ayrıca o kadar hafiftir ki neredeyse hiç hissetmesiniz.