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    Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

    TAA5205BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her zaman istediğiniz uyum Her zaman istediğiniz uyum Her zaman istediğiniz uyum
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      Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

      TAA5205BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her zaman istediğiniz uyum

      Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir.

      Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

      Her zaman istediğiniz uyum

      Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir.

      Her zaman istediğiniz uyum

      Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir.

      Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

      Her zaman istediğiniz uyum

      Sabah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak kancası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 saatlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir.

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        Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

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        Her zaman istediğiniz uyum

        Egzersizleriniz için tasarlandı. Güne hazır

        Egzersizleriniz için tasarlandı. Güne hazır

        6 mm sürücüler net bir ses ve güçlü bir bas sunar. Gününüzü sizi harekete geçiren en beğendiğiniz oynatma listeleri, podcast'ler ve daha fazlası ile geçirin.

        IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

        IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

        Bu true wireless spor kulaklıklar IPX7 derecelidir, bu da kulaklıkların suda 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar kullanıma dayanıklı olduğu anlamına gelir. Ne kadar terlerseniz terleyin veya kulaklarınız hangi şekilde olursa olsun kulağınızdan düşmez.

        Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı. İstediğiniz tarz için

        Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı. İstediğiniz tarz için

        İster parkta koşu yaparken, ister yüksek yoğunlukta aralıklı antrenman yaparken takın, kulak kancası tasarımıyla rahat ve güvenlidir. Üç farklı silikon kulaklık ucu ile birlikte gelir ve egzersiz yapmadığınız anlarda kulak kancaları çıkarılabilir.

        Net aramalar. Mono modu

        İsterseniz her ikisini, isterseniz birini takın. Mono modu sayesinde tek kulaklık ile birlikte konuşabilirsiniz ve hiçbir kelimeyi kaçırmadan kulaklıklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Uzun görüşmeler için idealdir.

        Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri

        Sabit Bluetooth bağlantısı sayesinde kulaklıklarınız şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Her kulaklıkta bulunan kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Şarj kutusu. 20 saate kadar oynatma süresi

        Tam dolu şarj kutusu 15 saat oynatma süresi sunar. Tek şarj ile 5 saat oynatma süresi, 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresi elde edersiniz. Dahili USB-C kablosu ile kutuyu 2 saatte tam şarj edersiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          6  cm
          Genişlik
          8,7  cm
          Derinlik
          3,5  cm
          Kablo uzunluğu
          0  cm
          Ağırlık
          0,0866  kg

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          17  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          4,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,195  kg
          Net ağırlık
          0,1222  kg
          Dara ağırlığı
          0,0728  kg
          EAN
          48 95229 11188 2

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          31  cm
          Genişlik
          22  cm
          Yükseklik
          36  cm
          Brüt ağırlık
          5,5  kg
          Net ağırlık
          2,9328  kg
          Dara ağırlığı
          2,5672  kg
          GTIN
          1 48 95229 11188 9

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          14,4  cm
          Genişlik
          10  cm
          Yükseklik
          16  cm
          Brüt ağırlık
          0,66  kg
          Net ağırlık
          0,3666  kg
          Dara ağırlığı
          0,2934  kg
          GTIN
          2 48 95229 11188 6

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          • Evet
          • USB-C kablosu

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,1

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Konuşma süresi
          5 saat
          Müzik çalma süresi
          5+15  saat
          Şarj süresi
          2  saat

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          Otomatik eşleştirme

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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