Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sağlam. Esnek. Görünür.
Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlam. Esnek. Görünür.
Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Sağlam. Esnek. Görünür.
Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlam. Esnek. Görünür.
Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Kablosuz spor kulaklıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Çıkarılabilir kanat uçları, hafif ila orta yoğunluklu antrenmanlarda kulaklığın sabit kalmasını sağlar. Zorlu bir antrenmana başlayacağında çıkarılabilir kulak kancalarına geç! Kulaklıklarda kulaklık ucu bulunmadığından kulak kanalınızda hiçbir şey hissetmezsiniz ve basınç hissi olmaz.
Gününüz nasıl geçerse geçsin, bu Go serisi kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Yansıtıcı, dayanıklı Kevlar kablo her zaman görünür olmanızı sağlar. Gömlek klipsi, kabloyu antrenman giysilerinize sabitler. Böylece zıplayan kablolar nedeniyle rahatsız olmazsınız.
IP57 toz ve su koruması derecesi, bu spor kulaklıklarının en yoğun antrenmanlarda dahi kullanılabileceği anlamına gelir. Antrenman çalma listenize kendinizi o kadar kaptırdınız ki dinlemeye devam mı etmek istiyorsunuz? Kulaklıkları duşta bile kullanabilirsiniz.
Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir.
Mükemmel şekilde ayarlanmış 13,6 mm neodimyum sürücüler, harekete devam etmeniz için bas ses sunar. Açık akustik tasarım, hem dış sesleri hem de dinlediğiniz müziği duymanızı sağlar. Antrenman yaparken veya parkta yürürken çevrenizin farkında olursunuz.
Tek şarjla 10 saatlik oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar her zaman yanınızdadır. 2 saatten kısa sürede tam şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Aksesuarlar
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Ses
Dış Karton
İç Karton
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
UPC