Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Kablosuz spor kulaklıkları

    TAA3206BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sağlam. Esnek. Görünür. Sağlam. Esnek. Görünür. Sağlam. Esnek. Görünür.
      -{discount-value}

      Kablosuz spor kulaklıkları

      TAA3206BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sağlam. Esnek. Görünür.

      Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz spor kulaklıkları

      Sağlam. Esnek. Görünür.

      Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Sağlam. Esnek. Görünür.

      Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Kablosuz spor kulaklıkları

      Sağlam. Esnek. Görünür.

      Hareket halindeyken kullanın. Bu kablosuz kulaklıklar istediğiniz yerde kalır! Kulak kancası veya kanat ucu seçenekleriyle kulağınıza tam ve esnek bir şekilde oturur. Açık akustik tasarım, çevrenizdeki her şeyi ve müziğinizi duymanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Spor Kulaklıklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kablosuz spor kulaklıkları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sağlam. Esnek. Görünür.

        • Go serisi kulaklıklar
        • Yansıtıcı Kevlar kablo
        • Hafif ve dayanıklı
        • IP57 toz/su koruması

        Çıkarılabilir kulak kancaları. Yumuşak, çıkarılabilir kanat uçları

        Çıkarılabilir kanat uçları, hafif ila orta yoğunluklu antrenmanlarda kulaklığın sabit kalmasını sağlar. Zorlu bir antrenmana başlayacağında çıkarılabilir kulak kancalarına geç! Kulaklıklarda kulaklık ucu bulunmadığından kulak kanalınızda hiçbir şey hissetmezsiniz ve basınç hissi olmaz.

        Görünür olun. Yansıtıcı Kevlar kablo

        Gününüz nasıl geçerse geçsin, bu Go serisi kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Yansıtıcı, dayanıklı Kevlar kablo her zaman görünür olmanızı sağlar. Gömlek klipsi, kabloyu antrenman giysilerinize sabitler. Böylece zıplayan kablolar nedeniyle rahatsız olmazsınız.

        IP57 toz geçirmez ve su geçirmez

        IP57 toz ve su koruması derecesi, bu spor kulaklıklarının en yoğun antrenmanlarda dahi kullanılabileceği anlamına gelir. Antrenman çalma listenize kendinizi o kadar kaptırdınız ki dinlemeye devam mı etmek istiyorsunuz? Kulaklıkları duşta bile kullanabilirsiniz.

        Entegre kontroller. Dahili mikrofon. Kolay eşleştirme

        Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir.

        Çevrenizi fark edin. Açık akustik

        Mükemmel şekilde ayarlanmış 13,6 mm neodimyum sürücüler, harekete devam etmeniz için bas ses sunar. Açık akustik tasarım, hem dış sesleri hem de dinlediğiniz müziği duymanızı sağlar. Antrenman yaparken veya parkta yürürken çevrenizin farkında olursunuz.

        Her zaman, her yerde. 10 saat oynatma süresi

        Tek şarjla 10 saatlik oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar her zaman yanınızdadır. 2 saatten kısa sürede tam şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          USB-C kablosu
          Kulak kapakları
          1 çift
          Ayrılabilir kulak kancası
          1 çift
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kulak kanatçıkları
          2 çift

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • Akış Formatı: SBC

        • Kullanılabilirlik

          Su geçirmezlik
          IP57

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Konuşma süresi
          10 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Pil az uyarısı
          Evet
          Müzik çalma süresi
          10  saat
          Bekleme süresi
          55 saat

        • Ses

          Hassasiyet
          106 dB (1K Hz)
          Hoparlör çapı
          13,6  mm
          Maksimum güç girişi
          10  mW
          Frekans aralığı
          20 - 20.000  Hz
          Empedans
          32 Ohm

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          37,5  cm
          Genişlik
          21,8  cm
          Yükseklik
          24  cm
          Brüt ağırlık
          2,961  kg
          Net ağırlık
          1,248  kg
          Dara ağırlığı
          1,713  kg
          GTIN
          1 48 95229 11757 7

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          18  cm
          Genişlik
          10  cm
          Yükseklik
          10,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,33  kg
          Net ağırlık
          0,156  kg
          Dara ağırlığı
          0,174  kg
          GTIN
          2 48 95229 11757 4

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          1,8  cm
          Genişlik
          9  cm
          Derinlik
          7,5  cm
          Ağırlık
          0,02  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,087  kg
          Net ağırlık
          0,052  kg
          Dara ağırlığı
          0,035  kg
          EAN
          48 95229 11757 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20176 7

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi