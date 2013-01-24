IP57 toz geçirmez ve su geçirmez

IP57 toz ve su koruması derecesi, bu spor kulaklıklarının en yoğun antrenmanlarda dahi kullanılabileceği anlamına gelir. Antrenman çalma listenize kendinizi o kadar kaptırdınız ki dinlemeye devam mı etmek istiyorsunuz? Kulaklıkları duşta bile kullanabilirsiniz.