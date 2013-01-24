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    Mikrofonlu kulak içi spor kulaklığı

    TAA1105BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dilediğiniz yerde Dilediğiniz yerde Dilediğiniz yerde
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      NULL Mikrofonlu kulak içi spor kulaklığı

      TAA1105BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dilediğiniz yerde

      Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      NULL Mikrofonlu kulak içi spor kulaklığı

      Dilediğiniz yerde

      Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Dilediğiniz yerde

      Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      NULL Mikrofonlu kulak içi spor kulaklığı

      Dilediğiniz yerde

      Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kulak kancalı tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulak içi spor kulaklığı

        Toplam:

        Dilediğiniz yerde

        • 15 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulak kancası

        Nasıl hareket ederseniz edin kulağınızdan düşmeyen kulaklıklar

        Esnek, şekillendirilmiş kulak kancaları ile son derece güvenli ve rahat bir deneyim için bu hafif kulaklıkları ayarlayabilirsiniz. En önemli anlarda kulaklıklarınızın düşeceğinden endişe etmeden özgürce hareket edebilirsiniz.

        Net ses, güçlü bas

        Mükemmel ayarlanmış 15 mm neodimyum sürücüler net ses sunarken bas delikleri, bas performansını artırır. Kulaklıklar, kulak kanalına girmeden kulağınıza rahatça oturur.

        Kolay müzik ve çağrı kontrolü

        İster kaldırımda yürüyüş yapıyor ister parkta koşuyor olun, en sevdiğiniz çalma listelerinin her saniyesinin keyfini çıkarın. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, çalma listenizi kontrol etmenizi, telefonunuzun sesli asistanını uyandırmanızı ve tek bir ritmi bile kaçırmadan çağrı almanızı sağlar.

        Antrenman çalma listeleriniz için geliştirildi

        Bu IPX2 dereceli tere dayanıklı spor kulaklıklarıyla en zorlu antrenmanların üstesinden gelin. 1,2 m kablo, hareketlerinizi engellemeden kolayca telefonunuza uzanır.

        1,2 m kablo uzunluğu

        Bu kulak içi kulaklıklar, 1,2 m kabloya sahiptir. Kulaklıklar ve kablolar arasındaki yumuşak silikon parça, kablo bağlantınızı korur ve sesin kesilmemesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Hassasiyet
          96  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Empedans
          16  ohm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,1785  kg
          GTIN
          2 48 95229 11044 5
          Yükseklik
          16,7  cm
          Uzunluk
          10,6  cm
          Net ağırlık
          0,05751  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,12099  kg
          Genişlik
          8,6  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,61  kg
          GTIN
          1 48 95229 11044 8
          Yükseklik
          17,8  cm
          Uzunluk
          35,6  cm
          Net ağırlık
          0,46008  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,14992  kg
          Genişlik
          21,4  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          48 95229 11044 1
          Brüt ağırlık
          0,04583  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,01917  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,02666  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,8  cm
          Yükseklik
          5,4  cm
          Ağırlık
          0,01917  kg
          Genişlik
          4  cm

        • UPC

          UPC
          8 40063 20121 7

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