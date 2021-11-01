Hareketli yaşam için tasarlandı.
Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareketli yaşam için tasarlandı.
Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Hareketli yaşam için tasarlandı.
Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareketli yaşam için tasarlandı.
Müziğiniz sizi harekete geçirsin. Bu birinci sınıf true wireless kulaklığın geniş ve ayrıntılı sesi, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. En iyi gürültü önleme özelliğimiz ve sağlam, rahat uyum sayesinde nerede olursanız olun müziği deneyimleyin. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
EDM, rock, klasik veya hip-hop türlerinden hangisini dinlerseniz dinleyin ses kalitesi çok yüksek olan bu kulaklık, kayıt sırasında stüdyodaymışsınız gibi bir dinleme deneyimi sunar. Dengeli-armatür sürücüler; mükemmel tizleri ve zengin, doğal vokalleri öne çıkarır. Dinamik sürücüler derin, net baslar ve harika enstrüman tonları sağlar.
True wireless kulaklık, nerede olursanız olun mükemmel dinleme alanı sağlar. Hibrit gürültü önleme, istenmeyen sesleri engellemek için son teknoloji donanımları ve gelişmiş ses işleme özelliklerini kullanır. Gürültüyü azaltan Comply köpüğe sahip kulaklık uçları, sağlam ve rahat uyumuyla dinlediklerinize yeni bir boyut kazandırır.
Müziğiniz kadar benzersiz bir stile sahip olun. Göz alıcı kulaklıklardaki yuvarlak cilalı metal ayrıntıları, Fidelio tasarımını temsil eder. Kabartmalı Muirhead deri, kıvrımlı metal şarj kutusuna yumuşak ve şık bir dokunuş katar.
Birden fazla mikrofon ve özel algoritma, konuşma sesinize odaklanır ve çevrenizdeki gürültüyü azaltır. Rüzgar gürültüsü bile filtrelendiği için dışarıda yaptığınız aramalarda net bir şekilde duyulabilirsiniz.
Philips Headphones uygulamasında ön ayar modlarını belirleyerek gürültü engelleme düzeyini ayarlayabilir ve rüzgar gürültüsü engelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ekolayzırla frekans tepkisini zevkinize göre hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Dokunmatik kontroller her şeyi basitleştirir. Çok noktalı Bluetooth aynı anda bir telefona (iOS veya Android) ve dizüstü bilgisayara bağlanmanıza imkan tanır. Google Fast Pair, uyumlu Android cihazları tek dokunuşla eşleştirmenizi sağlar.
Hangi akış hizmetini kullanırsanız kullanın, true wireless kulaklıklar mümkün olan en iyi sesi sunar. Telefonunuza veya tabletinize en uygun codec otomatik olarak seçilir. Hem iOS hem de Android cihazlarda inanılmaz ayrıntılı bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarırsınız.
Cebinize sığabilen kulaklıkları ve kutuyu tamamen şarj ederseniz bir günden fazla oynatma süresiyle seyahat edebilirsiniz. Üstelik kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik durakladığı için tek bir ritmi bile kaçırmazsınız. Kutu kablosuz olarak şarj edilebilir.
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Telekomünikasyon
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