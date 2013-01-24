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    Elektrik hattı ethernet adaptörü

    SYK5600/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Elektrik prizinizden Internet Elektrik prizinizden Internet Elektrik prizinizden Internet
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      Elektrik hattı ethernet adaptörü

      SYK5600/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Elektrik prizinizden Internet

      Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Elektrik hattı ethernet adaptörü

      Elektrik prizinizden Internet

      Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün

      Elektrik prizinizden Internet

      Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Elektrik hattı ethernet adaptörü

      Elektrik prizinizden Internet

      Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün

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        Elektrik hattı ethernet adaptörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Elektrik prizinizden Internet

        Sadece takın!

        • Başlangıç paketi
        • 85 Mb/s

        Evinizdeki elektrik prizini Internet erişim noktasına dönüştürün

        Evinizdeki mevcut elektrik kabloları kullanılarak kolayca bir ev ağı kurulabilir. Bu işlem, temelde elektrik prizinizi ağ erişim noktasına dönüştürür. Bu, her odada kolay erişim sağlar ve ev içinde çalışma yapılmasına yol açmaz ve ek kablolalamaya gereksinim duymaz.

        85 Mb/s değerine kadar son derece hızlı veri aktarımı

        Evinizdeki mevcut elektrik kablolarıyla ev ağınızın hızını 85 Mb/s değerine kadar artırın. Bu yüksek hız performansı, hızlı veri aktarımı ve veri erişimine olanak sağlar ve 30 Mb/s değerine kadar iletim hızına ulaşmanıza olanak sağlar.

        Evrensel HomePlug standardıyla tam uyumlu

        Elektrik hattı üzerinden haberleşmeye dair dünya çapındaki standart HomePlug olarak adlandırılır. HomePlug teknolojisi, evinizdeki geçerli güç kaynağını veriler ve ortamlar için iletişim standardı olarak kullanır. Bu standart, Philips ve dünya daki diğer tanınmış şirketler tarafından desteklenmektedir.

        Evinizdeki elektrik kablolarıyla 200 metreye kadar veri iletimi

        Evden aktarılması gereken sinyaller, evinizdeki kabloları kullanır ve 200 metre elektrik kablolama seviyesine ulaşabilir. Bu, evinizin tamamen kapsanmasını sağlar.

        Müzik, video dosyaları ve oyunlar gibi dijital ortamları paylaşın

        Genişbant erişiminizi paylaşın ve bilgisayarlarınızı ağa bağlayın. Bir bilgisayardaki müzikler, fotoğraflar, DVD kalitesinde video dosyaları ve çevrimiçi oyunların keyfini başka bir bilgisayarda çıkarabilir ve evinizin her odasında IP-TV olmasını sağlayabilirsiniz.

        56 bit DES kodlamayla güvenli gizlilik

        Elektrik hattı ethernet adaptörler, 56 bit DES şifreleme kullanarak herkesin gizliliğini yüksek seviyede korumak için güvenlik koruması sunmaktadır. Bu, size istemediğiniz kişilerin verileri bozmasını, verilere erişmesini ve verileri kullanmasını engelleyen güvenli bir bağlantı sunar. Güvenlik parolanızı kurmak için Windows 2000 veya XP gereklidir.

        Yeni kablo gerekmez, evinizdeki elektrik kablolarıyla kullanabilirsiniz.

        Mevcut elektrik hattı kablolarının kullanımıyla, evinizde delikler açmanıza ve ilave kablolama yapmanıza gerek kalmaz. Ethernet adaptörünü sadece elektrik prizine taktığınızda bağlanır ve evinizdeki mevcut elektrik hattı altyapısını kullanır.

        Anında bağlantı, gerçek tak ve çalıştır

        Elektrik hattı ethernet adaptörü elektrik prizinize doğrudan takılabilir ve 5 dakikadan kısa bir sürede hızlı ve kolayca kurabilirsiniz. Son derece basit: takın çalışsın.

        Sadece bir ilave elektrik hattı ethernet adaptörü ekleyin

        Ölçeklenebilir gerçek bir çözüm olan elektrik hattı adaptörü, ağ bağlantı seçeneklerinizi kolayca genişletmenize olanak sağlar. Ek elektrik hattı bağlantısı için, ağınıza sadece daha fazla adaptör ekleyin.

        Teknik Özellikler

        • Bağlanabilirlik

          Gerçek veri aktarım hızı
          30 adete kadar  Mb/s
          Maksimum veri aktarım hızı
          85 adete kadar  Mb/s
          Frekans aralığı
          4,3-20,9  MHz
          Maksimum menzil
          200 adete kadar  m
          Kablo Bağlantısı
          IEEE 802.3 RJ-45 ethernet jakı
          Tak ve Çalıştır
          Evet
          Şifreleme / güvenlik
          56 bit DES şifreleme

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Ethernet kablosu, 2,0 m
          CD-ROM
          Güvenlik CD-ROM'u
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kullanım Kılavuzu
          İng, Alm, Fla, Fra, İsp, İta, Por, Dan, Fin, İsv,Nor, Yun, Tür

        • Sistem Gereksinimleri

          CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü
          Evet
          İnternet bağlantısı
          Geniş bant Internet üyeliği

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240VAC, 50/60Hz

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          97x70x83mm
          Ürün ağırlığı (g)
          300

        • Ambalaj Verileri

          12NC
          908210004408
          EAN/UPC/GTIN
          8710895881388
          Brüt ağırlık
          0,675  kg
          Dara ağırlığı
          0,200  kg
          Net ağırlık
          0,475  kg
          Uzunluk
          217  mm
          Genişlik
          160  mm
          Yükseklik
          102  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97721 0
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          4,02  kg
          Dara ağırlığı
          1,0  kg
          Net ağırlık
          3,02  kg
          Uzunluk
          330  mm
          Genişlik
          321  mm
          Yükseklik
          230  mm

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