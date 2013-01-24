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Elektrik prizinizden Internet
Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Elektrik prizinizden Internet
Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün
Elektrik prizinizden Internet
Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Elektrik prizinizden Internet
Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün
Elektrik hattı ethernet adaptörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Evinizdeki mevcut elektrik kabloları kullanılarak kolayca bir ev ağı kurulabilir. Bu işlem, temelde elektrik prizinizi ağ erişim noktasına dönüştürür. Bu, her odada kolay erişim sağlar ve ev içinde çalışma yapılmasına yol açmaz ve ek kablolalamaya gereksinim duymaz.
Evinizdeki mevcut elektrik kablolarıyla ev ağınızın hızını 85 Mb/s değerine kadar artırın. Bu yüksek hız performansı, hızlı veri aktarımı ve veri erişimine olanak sağlar ve 30 Mb/s değerine kadar iletim hızına ulaşmanıza olanak sağlar.
Elektrik hattı üzerinden haberleşmeye dair dünya çapındaki standart HomePlug olarak adlandırılır. HomePlug teknolojisi, evinizdeki geçerli güç kaynağını veriler ve ortamlar için iletişim standardı olarak kullanır. Bu standart, Philips ve dünya daki diğer tanınmış şirketler tarafından desteklenmektedir.
Evden aktarılması gereken sinyaller, evinizdeki kabloları kullanır ve 200 metre elektrik kablolama seviyesine ulaşabilir. Bu, evinizin tamamen kapsanmasını sağlar.
Genişbant erişiminizi paylaşın ve bilgisayarlarınızı ağa bağlayın. Bir bilgisayardaki müzikler, fotoğraflar, DVD kalitesinde video dosyaları ve çevrimiçi oyunların keyfini başka bir bilgisayarda çıkarabilir ve evinizin her odasında IP-TV olmasını sağlayabilirsiniz.
Elektrik hattı ethernet adaptörler, 56 bit DES şifreleme kullanarak herkesin gizliliğini yüksek seviyede korumak için güvenlik koruması sunmaktadır. Bu, size istemediğiniz kişilerin verileri bozmasını, verilere erişmesini ve verileri kullanmasını engelleyen güvenli bir bağlantı sunar. Güvenlik parolanızı kurmak için Windows 2000 veya XP gereklidir.
Mevcut elektrik hattı kablolarının kullanımıyla, evinizde delikler açmanıza ve ilave kablolama yapmanıza gerek kalmaz. Ethernet adaptörünü sadece elektrik prizine taktığınızda bağlanır ve evinizdeki mevcut elektrik hattı altyapısını kullanır.
Elektrik hattı ethernet adaptörü elektrik prizinize doğrudan takılabilir ve 5 dakikadan kısa bir sürede hızlı ve kolayca kurabilirsiniz. Son derece basit: takın çalışsın.
Ölçeklenebilir gerçek bir çözüm olan elektrik hattı adaptörü, ağ bağlantı seçeneklerinizi kolayca genişletmenize olanak sağlar. Ek elektrik hattı bağlantısı için, ağınıza sadece daha fazla adaptör ekleyin.
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