Elektrik prizinizden Internet

Philips Internet'i evinizdeki tüm odalara taşımanın ve evinizdeki mevcut kabloları kullanarak dijital ortam dosyalarını paylaşmanın gerçekten kolay bir yolunu sunuyor. Yeni kablolar ya da eve bağlı kısıtlamalar yok. Sadece takın ve bağlanın! Tüm faydaları görün