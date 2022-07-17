2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWV9702/00
Dynamic HDR'a sahip 8K 60 Hz Ultra HD
60 fps'te Ultra HD 8K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı aksiyon ile en iyi kontrast ve kristal netliğinde görüntü sunan Dynamic HDR. 24 bit çözünürlükte 192 KHz'ye kadar Gelişmiş Ses dönüş kanalı desteği.
8K 60 Hz
2 m
Dynamic HDR özellikli saniyede 60 kare, muhteşem kontrast ve ayrıntılar sunar.
Üstün görüntü kalitesi ve oyun deneyimleri sağlamak için 8K'ya (7680 x 4320) kadar video çözünürlüğünü destekler.
Kaliteli malzeme kullanımı - Minimum veri kaybı ile en iyi bağlantıyı sağlamak için 28 AWG saf bakır kablo.
Yorumlar