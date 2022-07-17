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Üretimden kaldırıldı

HDMI 2.1 kablosu

SWV9702/00

Dynamic HDR'a sahip 8K 60 Hz Ultra HD

60 fps'te Ultra HD 8K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı aksiyon ile en iyi kontrast ve kristal netliğinde görüntü sunan Dynamic HDR. 24 bit çözünürlükte 192 KHz'ye kadar Gelişmiş Ses dönüş kanalı desteği.

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Sertifikalı HDMI kablosu

Dynamic HDR'a sahip 8K 60 Hz Ultra HD

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

Dynamic HDR özellikli 60 Hz

Dynamic HDR özellikli saniyede 60 kare, muhteşem kontrast ve ayrıntılar sunar.

8K çözünürlük (7680 x 4320)

Üstün görüntü kalitesi ve oyun deneyimleri sağlamak için 8K'ya (7680 x 4320) kadar video çözünürlüğünü destekler.

En iyi görüntü ve ses kalitesi için 28 AWG saf bakır kablo.

Kaliteli malzeme kullanımı - Minimum veri kaybı ile en iyi bağlantıyı sağlamak için 28 AWG saf bakır kablo.

Teknik Özellikler

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