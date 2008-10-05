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    Dört zırhlı kablo

    SWV7164W/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın
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      Dört zırhlı kablo

      SWV7164W/10
      Genel Derecelendirme / 5

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      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dört zırhlı kablo

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      Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dört zırhlı kablo

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Dört zırhlı kablo

        Dört zırhlı kablo

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        bu dört zırhlı kablo ile

        • 5 m
        • F konnektör
        • Beyaz

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Saf bakır koruma

        Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          23,5  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          7,1  cm
          Net ağırlık
          ,063  kg
          Brüt ağırlık
          ,301  kg
          Dara ağırlığı
          ,238  kg

        • Dış Karton

          Uzunluk
          62,5  cm
          Genişlik
          26,7  cm
          Yükseklik
          30,8  cm
          Net ağırlık
          ,756  kg
          Brüt ağırlık
          3,7  kg
          Dara ağırlığı
          2,944  kg

        • İç Karton

          Uzunluk
          27,9  cm
          Genişlik
          20  cm
          Yükseklik
          24,1  cm
          Net ağırlık
          ,252  kg
          Brüt ağırlık
          1,406  kg
          Dara ağırlığı
          1,154  kg

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