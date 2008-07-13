Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenleriniz arasında güvenilir bir HD video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenleriniz arasında güvenilir bir HD video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenleriniz arasında güvenilir bir HD video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenleriniz arasında güvenilir bir HD video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Komponent video kablosu
Toplam:
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Sinyal kaybını en aza indiren yüksek kaliteli konektörler.
Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları