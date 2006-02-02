Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli video kablosu, bileşenler arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli video kablosu, bileşenler arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli video kablosu, bileşenler arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli video kablosu, bileşenler arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
HDMI/DVI dönüştürme kablosu
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
%99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo fitili en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması (HDCP), film ve konserler gibi korumalı içerikleri oynatmanızı sağlar. Korsanlığı önlemek için sinyali kontrol eder ve sadece içeriğin yasal kopyalarının oynatılmasına izin verir.
Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Dayanıklı pirinç kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Ambalaj Verileri
İç Karton
Dış Karton