  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    S-video/stereo ses kablosu

    SWV6355/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
      -{discount-value}

      S-video/stereo ses kablosu

      SWV6355/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      S-video/stereo ses kablosu

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      S-video/stereo ses kablosu

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör HDMI ve video

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        S-video/stereo ses kablosu

        S-video/stereo ses kablosu

        Toplam:

        Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

        bu premium a/v kablosuyla

        • 1,5 m

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        %99,97 Oksijensiz Bakır (OFC)

        %99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo fitili en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Daha iyi sinyal aktarım için yoğun iletken

        Daha yoğun bakır yapısı, daha iyi bir sinyal aktarımı sağlar.

        Lifli iletken kablo ömrünü uzatır

        Lifli iletken, gerilimi eşit şekilde dağıtarak hiçbir noktada aşırı yük oluşmamasını sağlar. Kolay yerleştirme için daha fazla esneklik sağlar.

        Güvenli bağlantılar için 4 kesimli konektörler

        4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.

        Daha iyi bir sinyal aktarımı için kesik merkezli pim

        Kesik merkezli pim, daha iyi bir sinyal aktarımı ve cihaz girişlerine geliştirilmiş bir bağlantı sağlar.

        İdeal sinyal aktarımı için oksijensiz bakır iletken

        Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.

        Bakır örgülü koruyucu

        Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93479 4
          Miktar
          1
          Brüt ağırlık
          ,35  kg
          Dara ağırlığı
          0,01  kg
          Net ağırlık
          ,34  kg
          Uzunluk
          273  mm
          Genişlik
          197  mm
          Yükseklik
          89  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 94983 5
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          1,37  kg
          Dara ağırlığı
          0,01  kg
          Net ağırlık
          1,36  kg
          Uzunluk
          323  mm
          Genişlik
          300  mm
          Yükseklik
          211  mm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.