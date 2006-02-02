Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Komponent video kablosu
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.
Kesik merkezli pim, daha iyi bir sinyal aktarımı ve cihaz girişlerine geliştirilmiş bir bağlantı sağlar.
%99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo fitili en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.
Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.
Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik, sinyal kayıplarını önleyen üstün bir yalıtım malzemesidir.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.
Tamamıyla metal olan konektör, kullanım ve montaj sırasında hasarı önleyerek uzun bir ömür sağlar.
Ambalaj Verileri
Dış Karton