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    Scart kablosu

    SWV6335/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
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      Scart kablosu

      SWV6335/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Scart kablosu

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Scart kablosu

      Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

      Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün

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        Scart kablosu

        Scart kablosu

        Toplam:

        Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın

        bu birinci sınıf A/V kablosuyla

        • 5 m
        • Kompozit A/V + S-Video

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Güvenli bağlantılar için 4 kesimli konektörler

        4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.

        Daha iyi bir sinyal aktarımı için kesik merkezli pim

        Kesik merkezli pim, daha iyi bir sinyal aktarımı ve cihaz girişlerine geliştirilmiş bir bağlantı sağlar.

        %99,97 Oksijensiz Bakır (OFC)

        %99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo fitili en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        %100 alüminyum koruma

        Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.

        İdeal sinyal aktarımı için oksijensiz bakır iletken

        Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.

        Bakır örgülü koruyucu

        Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.

        Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik

        Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik, sinyal kayıplarını önleyen üstün bir yalıtım malzemesidir.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93475 6
          Miktar
          1
          Brüt ağırlık
          1,18  kg
          Dara ağırlığı
          0,21  kg
          Net ağırlık
          ,97  kg
          Uzunluk
          330  mm
          Genişlik
          255  mm
          Yükseklik
          120  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97046 4
          Miktar
          2
          Brüt ağırlık
          3.16  kg
          Dara ağırlığı
          1,22  kg
          Net ağırlık
          1,94  kg
          Uzunluk
          345  mm
          Genişlik
          255  mm
          Yükseklik
          270  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97047 1
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          7,78  kg
          Dara ağırlığı
          3,9  kg
          Net ağırlık
          3,88  kg
          Uzunluk
          530  mm
          Genişlik
          365  mm
          Yükseklik
          290  mm

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