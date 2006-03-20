Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Ekipmanlarınızı optimum performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, ekipmanlar arasında ses/video sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar. Tüm faydaları görün
Scart kablosu
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.
Kesik merkezli pim, daha iyi bir sinyal aktarımı ve cihaz girişlerine geliştirilmiş bir bağlantı sağlar.
%99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo fitili en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Dayanıklı pirinç kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.
Ambalaj Verileri
İç Karton
Dış Karton