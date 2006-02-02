Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında ses ve video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında ses ve video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında ses ve video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün izleme deneyiminin tadını çıkarın
Parçalarınızın optimum performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, parçalar arasında ses ve video sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Koaksiyel kablo
Toplam:
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.
Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.
Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik, sinyal kayıplarını önleyen üstün bir yalıtım malzemesidir.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Dayanıklı pirinç kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.
Tamamıyla metal olan konektör, kullanım ve montaj sırasında hasarı önleyerek uzun bir ömür sağlar.
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
%99,97 Oksijensiz Bakır (OFC) kablo fitili en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Ambalaj Verileri
İç Karton
Dış Karton