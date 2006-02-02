Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün
DVI kablosu
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Lifli iletken, gerilimi eşit şekilde dağıtarak hiçbir noktada aşırı yük oluşmamasını sağlar. Kolay yerleştirme için daha fazla esneklik sağlar.
Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması (HDCP), film ve konserler gibi korumalı içerikleri oynatmanızı sağlar. Korsanlığı önlemek için sinyali kontrol eder ve sadece içeriğin yasal kopyalarının oynatılmasına izin verir.
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.
Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Ambalaj Verileri
İç Karton
Dış Karton