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    DVI kablosu

    SWV5565/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
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      DVI kablosu

      SWV5565/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun

      Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      DVI kablosu

      Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun

      Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun

      Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      DVI kablosu

      Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun

      Cihaz parçaları arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör HDMI ve video

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        DVI kablosu

        DVI kablosu

        Toplam:

        Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun

        bu video kablosuyla

        • 1,5 m

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Lifli iletken kablo ömrünü uzatır

        Lifli iletken, gerilimi eşit şekilde dağıtarak hiçbir noktada aşırı yük oluşmamasını sağlar. Kolay yerleştirme için daha fazla esneklik sağlar.

        Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması

        Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması (HDCP), film ve konserler gibi korumalı içerikleri oynatmanızı sağlar. Korsanlığı önlemek için sinyali kontrol eder ve sadece içeriğin yasal kopyalarının oynatılmasına izin verir.

        %100 alüminyum koruma

        Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.

        İdeal sinyal aktarımı için oksijensiz bakır iletken

        Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

        Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

        Mükemmel esneklik için katlanabilir kılıflar

        Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93455 8
          Miktar
          1
          Brüt ağırlık
          ,74  kg
          Dara ağırlığı
          0,13  kg
          Net ağırlık
          ,61  kg
          Uzunluk
          265  mm
          Genişlik
          195  mm
          Yükseklik
          100  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97054 9
          Miktar
          2
          Brüt ağırlık
          1,82  kg
          Dara ağırlığı
          ,6  kg
          Net ağırlık
          1,22  kg
          Uzunluk
          280  mm
          Genişlik
          175  mm
          Yükseklik
          210  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97055 6
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          4,31  kg
          Dara ağırlığı
          1,87  kg
          Net ağırlık
          2,44  kg
          Uzunluk
          370  mm
          Genişlik
          300  mm
          Yükseklik
          230  mm

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