Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz bileşenleri arasında ses/video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü ve ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz bileşenleri arasında ses/video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü ve ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz bileşenleri arasında ses/video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü ve ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir izleme deneyimi oluşturun
Cihaz bileşenleri arasında ses/video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi deneyimleyin. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü ve ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Dijital koaksiyel kablo
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Lifli iletken, gerilimi eşit şekilde dağıtarak hiçbir noktada aşırı yük oluşmamasını sağlar. Kolay yerleştirme için daha fazla esneklik sağlar.
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.
Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.
Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik, sinyal kayıplarını önleyen üstün bir yalıtım malzemesidir.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Ambalaj Verileri
İç Karton
Dış Karton